Алекс Албон: «Не пытался говорить, что машина «Ред Булл» строилась вокруг предпочтений Ферстаппена, мои слова неправильно интерпретировали»

Пилот « » высказался о подходе «Ред Булл» к проектированию болида и выстраивании команды вокруг .

Албон провел за «Ред Булл» полтора сезона, но не смог составить конкуренцию Ферстаппену и в итоге покинул программу.

По словам Албона, подход команды – и предположительное стремление команды конструировать болид в соответствии с пилотажными предпочтениями Ферстаппена, – не имеет никакого отношения к неудачам многих гонщиков, которые оказываются не способны выступать на таком же уровне.

«Разумеется, команда должна прислушиваться к мнению и обратной связи гонщика, который дает ей результат и хорошо делает свою работу. Потому что команда видит в этом потенциал для развития.

Не собираюсь брать на себя вину за это, но люди неправильно интерпретируют мои слова, считая, что тем самым я пытаюсь сказать, что машина целенаправленно строилась вокруг предпочтений Ферстаппена», – рассказал Албон.

«Мерседес» схватился за лидерство с «Ред Булл» – камбэк? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?