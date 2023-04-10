Алекс Албон: «Не пытался говорить, что машина «Ред Булл» строилась вокруг предпочтений Ферстаппена, мои слова неправильно интерпретировали»

Теги Ред Булл Уильямс Формула-1 Макс Ферстаппен Александр Албон Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о подходе «Ред Булл» к проектированию болида и выстраивании команды вокруг Макса Ферстаппена.

Албон провел за «Ред Булл» полтора сезона, но не смог составить конкуренцию Ферстаппену и в итоге покинул программу.

По словам Албона, подход команды – и предположительное стремление команды конструировать болид в соответствии с пилотажными предпочтениями Ферстаппена, – не имеет никакого отношения к неудачам многих гонщиков, которые оказываются не способны выступать на таком же уровне.

«Разумеется, команда должна прислушиваться к мнению и обратной связи гонщика, который дает ей результат и хорошо делает свою работу. Потому что команда видит в этом потенциал для развития.

Не собираюсь брать на себя вину за это, но люди неправильно интерпретируют мои слова, считая, что тем самым я пытаюсь сказать, что машина целенаправленно строилась вокруг предпочтений Ферстаппена», – рассказал Албон.

«Мерседес» схватился за лидерство с «Ред Булл» – камбэк? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Быстро дали пендаля типа не "пилоту РБ"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий