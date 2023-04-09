Расселл составил рейтинг трасс «Ф-1» 2023 года – в категорию худших попали трек в Баку и «Ред Булл Ринг»

Пилот « » высказал мнение обо всех трассах, на которых в 2023 году проходят гонки «Формулы-1».

В видео для болельщиков команда попросила Расселла распределить все актуальные автодромы «Формулы-1» по четырем категориям: «высший класс», «отличные», «неплохие» и «так себе».

В число самых лучших, согласно рейтингу Расселла, попали « », «Джидда», «Зандворт», «Ингерлагос», « », « » и «Спа».

В то же время в числе худших по мнению Расселла треков оказались: автодром имени братьев Родригес (Мексика), городской автодром Баку, а также «Ред Булл Ринг».

Попадание в самый низ рейтинга трассы в Баку Расселл объяснил тем, что трек отлично подходит для зрелищных гонок, но для пилотов, с точки зрения пилотажа, он не слишком интересен.

Расселл не стал включать в рейтинг трассу Гран-при Лас-Вегаса, поскольку «Ф-1» еще не проводила на ней гонки, но предположил, что скорее всего она попадет в категорию либо «неплохие», либо скорее всего «так себе».

Объясняя решение отправить «Ред Булл Ринг» в категорию «так себе», Расселл отметил: «Ну, эта трасса должна оказаться там только из-за названия, правда?»

«Мерседес» схватился за лидерство с «Ред Булл» – он восстал? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?