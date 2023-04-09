«Нужно использовать не бейсбольную биту, а перочинный нож, для более точных движений». Тото Вольфф – об изменения формата гоночного уик-энда в «Ф-1»

Теги Стефано Доменикали Формула-1 Мерседес регламент Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о возможных изменениях формата Гран-при «Формулы-1».

«Думаю, мы все преследуем одну цель – мы хотим, чтобы наш спорт продолжал развиваться и становился популярнее, аудитория увеличивалась. Нам просто нужно прийти к общему знаменателю относительно того, какой принцип изменений «Ф-1» будет лучше.

Я занимаю сторону с более консервативными взглядами – мне нравится квалификация, формат Гран-при, борьба за большой приз. Но мы также должны быть открыты к тому, куда движется спорт, открыты к переменам, и на мой взгляд некоторые проведенные спринт-заезды получились фантастическими.

Поэтому, какое бы решение ни принял Стефано Доменикали, я думаю, что у него будут для этого все необходимые данные – что именно нравится аудитории, какие изменения пойдут на пользу бренду «Ф-1». И затем просто немного подправить ситуацию – используя при этом не бейсбольную биту, а скорее перочинный нож…для более точных движений.

Что касается нового формата, то проведение двух отдельных квалификаций в принципе не кажется мне чем-то плохим.

Просто если проводить такие изменения при нынешнем формате, нам просто не хватит запаса пробега двигателей, да и у «Пирелли» сейчас просто недостаточно комплектов шин. Эти вопросы нужно решить.

В квалификации риск попасть в аварию и отправить машину в стену все-таки не слишком высок. Но с проведением двух гонок (за уик-энд) риск такого заметно больше. К тому же, в данном случае сразу за гонкой в Баку нас ждет гонка в Майами, а значит в случае чего заменить поврежденные детали может быть сложнее, чем обычно», – рассказал Вольфф.

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1 комментарий

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Рнпрл Аари
Дело говорит. Будет забавно если на квалификации к спринту какой нибудь гонщик сломает болид и он пропустит основную квалификацию не говоря про гонку. Очки в спринте не стоят такого риска. Да будет более интересно,но как сказал Макс это сильно изменит суть Ф1 с квалификацией и гонкой.
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