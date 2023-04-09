«Нужно использовать не бейсбольную биту, а перочинный нож, для более точных движений». Тото Вольфф – об изменения формата гоночного уик-энда в «Ф-1»

Исполнительный директор « » высказался о возможных изменениях формата Гран-при «Формулы-1».

«Думаю, мы все преследуем одну цель – мы хотим, чтобы наш спорт продолжал развиваться и становился популярнее, аудитория увеличивалась. Нам просто нужно прийти к общему знаменателю относительно того, какой принцип изменений «Ф-1» будет лучше.

Я занимаю сторону с более консервативными взглядами – мне нравится квалификация, формат Гран-при, борьба за большой приз. Но мы также должны быть открыты к тому, куда движется спорт, открыты к переменам, и на мой взгляд некоторые проведенные спринт-заезды получились фантастическими.

Поэтому, какое бы решение ни принял , я думаю, что у него будут для этого все необходимые данные – что именно нравится аудитории, какие изменения пойдут на пользу бренду «Ф-1». И затем просто немного подправить ситуацию – используя при этом не бейсбольную биту, а скорее перочинный нож…для более точных движений.

Что касается нового формата, то проведение двух отдельных квалификаций в принципе не кажется мне чем-то плохим.

Просто если проводить такие изменения при нынешнем формате, нам просто не хватит запаса пробега двигателей, да и у «Пирелли» сейчас просто недостаточно комплектов шин. Эти вопросы нужно решить.

В квалификации риск попасть в аварию и отправить машину в стену все-таки не слишком высок. Но с проведением двух гонок (за уик-энд) риск такого заметно больше. К тому же, в данном случае сразу за гонкой в Баку нас ждет гонка в Майами, а значит в случае чего заменить поврежденные детали может быть сложнее, чем обычно», – рассказал Вольфф.

Первый титул Хэмилтона в «Ф-1» – спорный: правду о нарочной аварии специально задвинули. Теперь все всплыло, светит суд