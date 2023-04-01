Майкл Маси: «Я открыт к возвращению в «Ф-1»

готов вернуться в «Формулу-1».

Австралиец занимал должность гоночного директора серии до скандального Гран-при Абу-Даби-2021. После ухода из ФИА Маси возглавляет Комиссию чемпионата .

«После Абу-Даби я сказал родителям, чтобы они ничего не читали и не смотрели. Это нездоровые вещи. Социальные сети могут быть очень токсичной средой. Они являются прекрасным инструментом в каких-то отношениях, но не столь хорошим в других.

Я уделил некоторое время себе, и это сказалось положительно. Я концентрировался на физической форме, но долгое время недостаточно заботился о психологических аспектах. Я говорил с разными людьми, с моей тогдашней подругой, которая оказала мне потрясающую поддержку, с друзьями и семьей. Что касается профессиональной помощи, то я обратился, пожалуй, позже, чем нужно было», – высказался Маси о восстановлении после «Ф-1».

Майкл поделился мнением о людях, воспринимающих его ошибку с сильным негативом:

«У них своя точка зрения, и они имеют на это право. Я уважаю любое мнение, и не мне комментировать, что они думают или не думают.

Возвращение в «Ф-1»? Если ко мне обратятся, я открыт и всегда был открыт».

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