Фредерик Вассер о запросе на пересмотр штрафа Сайнса: «Хотел бы воздержаться от комментариев, но на два других инцидента у стюардов была совсем другая реакция»

Руководитель « » прокомментировал решение команды оспорить штраф на Гран-при Австралии.

По словам Вассера, наибольшие вопросы у «Феррари» вызывает непоследовательность принятых решений в трех инцидентах на рестарте – с участием Сайнса и , а также Окона – Гасли и Сарджента – де :

«Поскольку мы ведем дискуссию с ФИА по этому вопросу и уже отправили наш отчет в Федерацию, мне бы не хотелось раскрывать деталей этой дискуссии.

Единственное, что я могу сказать – это что, что в сравнении с нашим инцидентом у стюардов была совсем другая реакция на инциденты с участием Гасли и Окона, а также с участием Сарджента и де Вриса. Но я бы хотел воздержаться от комментариев.

Сейчас процесс заключается в том, что сначала в ФИА рассмотрят наш запрос, чтобы понять, имеется ли повод для возобновления дела. Затем, чуть позже, мы проведем второе слушание, с участием тех же стюардов, что работали в Мельбурне, или со стюардами, которые будут работать на следующем Гран-при, чтобы обсудить само решение.

В данном случае мы можем ожидать как минимум открытой дискуссии, что в любом случае пойдет на пользу «Формуле-1», чтобы в будущем избегать возникновения ситуаций, когда в одном повороте происходит три инцидента, но решения по ним почему-то принимаются разные.

Как вы сами могли слышать по радио, сильнее всего Карлос был расстроен из-за того, что его даже не выслушали. Поскольку ситуация была довольно уникальной, даже с учетом того, что гонка уже закончилась, можно было сделать исключение и выслушать стороны, разобравшись во всем – как это было сделано в случае с Гасли и Оконом.

Стюардам решать, какое наказание будет правильным, но на мой взгляд, возобновление дискуссии стало бы правильным первым шагом. Исход дела будет зависеть от ФИА. У нас точно есть новые доказательства и аргументы, но пока я оставлю их при себе».

Вассер также признал, что стюарды порой оказываются в сложных ситуациях и им нелегко принимать решения:

«Я не хочу никого обвинять. Что касается гоночных инцидентов – а я занимаюсь этой работой уже 33 года, – каждый раз, когда на трассе происходит столкновение, у вас есть две точки зрения, две версии случившегося, с разными мнениями. И разобраться во всем нелегко. К тому же, обычно мы всегда просим по возможности принимать решения по ходу гонки.

Данный же случай, как мне кажется, был достаточно особенным: три красных флага, два рестарта, последний рестарт за машиной безопасности. Отсюда и наше разочарование – нам показалось, что та же ситуация с участием Гасли и Окона рассматривалась несколько иначе.

В любом случае, сейчас все зависит от ФИА. Именно они на первом слушании должны решить, что делать дальше, принимать запрос или нет. Также как им решать, когда этим заниматься. Возможно, запрос будет рассмотрен в рамках гоночного уик-энда в Баку, а может раньше. Хотя мы бы предпочли разобраться со всем этим пораньше, а в Баку сосредоточиться на гонках».

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