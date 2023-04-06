Сергей Сироткин: «Алонсо наконец угадал с коллективом – это небольшая сенсация»

Сергей Сироткин высказался об интриге в «Формуле-1» в 2023 году

Исполнительный директор РАФ и бывший пилот «Ф-1» отдельно отметил успехи , променявшего « » на «Астон Мартин».

«Надо отметить, как все порадовались за Фернандо Алонсо и в целом за «Астон Мартин». Наконец-то, казалось бы, на закате карьеры он угадал с коллективом, куда перейти. И это небольшая сенсация.

Конечно, мы видим, что «Ред Булл» чуть-чуть выделяется, но все-таки разброс между командами, в принципе, не такой большой. Да, « » опять лидирует, и это немного портит интригу, но дальше все достаточно плотно. « », « », «Астон Мартин» – здесь есть ротация: кто-то прыгает вперед, кто-то ошибается и отваливается. Борьба этих команд может получиться интересной.

Дальше важно, кто и как будет развивать машины по ходу сезона. «Ред Булл» в данном аспекте опять среди фаворитов. Поэтому (может быть, это прозвучит плохо) надеюсь, что они не уедут от остальных совсем в космос и мы сможем наблюдать более или менее конкурентную борьбу», – сообщил Сергей.

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