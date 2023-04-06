Сергей Сироткин: «Алонсо наконец угадал с коллективом – это небольшая сенсация»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Сергей Сироткин Альпин Авто

Сергей Сироткин высказался об интриге в «Формуле-1» в 2023 году

Исполнительный директор РАФ и бывший пилот «Ф-1» отдельно отметил успехи Фернандо Алонсо, променявшего «Альпин» на «Астон Мартин».

«Надо отметить, как все порадовались за Фернандо Алонсо и в целом за «Астон Мартин». Наконец-то, казалось бы, на закате карьеры он угадал с коллективом, куда перейти. И это небольшая сенсация.

Конечно, мы видим, что «Ред Булл» чуть-чуть выделяется, но все-таки разброс между командами, в принципе, не такой большой. Да, «Ред Булл» опять лидирует, и это немного портит интригу, но дальше все достаточно плотно. «Мерседес», «Феррари», «Астон Мартин» – здесь есть ротация: кто-то прыгает вперед, кто-то ошибается и отваливается. Борьба этих команд может получиться интересной.

Дальше важно, кто и как будет развивать машины по ходу сезона. «Ред Булл» в данном аспекте опять среди фаворитов. Поэтому (может быть, это прозвучит плохо) надеюсь, что они не уедут от остальных совсем в космос и мы сможем наблюдать более или менее конкурентную борьбу», – сообщил Сергей.

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2 комментария

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Luca di Montezemolo
А что у него был выбор , был контракт на 1 год в альпине с окном, а потом на выход и 2 или 3 года в астоне со строллом, выбор очевиден, так что тут угадывать не пришлось.
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Владимир Чистяков
Ну по сути Алонсо не угадал раз однажды, когда вернулся в Макларен. А так... Минарди для начала, это хорошо. Потом Рено , где давали расти и выиграл два титула. Макларен первый приход сильная команда , Рено потом для пересидки и все равно победы были, Феррари , хоть и с стратегами , но все же. А возвращение в Рено/Альпин это был лучший вариант на тот момент, в других командах места не было. Так что , хоть я и являюсь болельщиком Алонсо, не понимаю, почему все говорят про невезение с командами. С титулами да "не везло" , но всем бы такой список команд , как у него
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