Фелипе Масса: «Проблема «Феррари» не в Леклере, пресса неправа, когда его критикует»

Фелипе Масса поделился мнением о тяжелом сезоне для «Феррари» и Шарля Леклера

После трех Гран-при Леклер набрал шесть очков, что является худшим стартом для монегаска за «Феррари», Скудерия занимает четвертую позицию в Кубке конструкторов.

– За три гонки «Феррари» не добралась до подиума. Что вы думаете об ошибках Леклера и Сайнса в Австралии?

– Проблема не в , пресса неправа, когда его критикует. Ошибки в борьбе на первом круге случаются, особенно в неконкурентоспособной машине и когда стартуешь позади. Но в Бахрейне он ехал на третьей позиции, и болид сломался. Из-за этого Шарль получил штраф, который повлиял и на гонку в Саудовской Аравии.

Если гонщик действует идеально, но машина небыстрая и ненадежная, толку мало. Что касается , его вины в столкновении с Алонсо несколько больше.

– Как на пилота влияет отсутствие болида, с которым можно побеждать?

– Давление растет, а с ним и риск допустить ошибку. Кроме этого, команда страдает в человеческом плане.

С нами такое случилось в 2009 году, когда мы поняли, что у «Брауна» двойной диффузор, который ФИА посчитала легальным. Мы провели первую часть чемпионата, пытаясь скопировать это решение, но прорыв не случался.

До инцидента [в , приведшей к пропуску оставшейся части сезона] я опережал в чемпионате, хотя понимал, что год потерян. Для Леклера и Сайнса это непростая ситуация.

– Каковы различия между сегодняшней и вашей « »?

– Я пришел в команду, которая привыкла к успеху и обладала психологией победителей. Именно команда играла решающее значение, как сейчас в «Ред Булл» – надо быть сильными во всех отношениях, чтобы выигрывать титулы.

Важно, что президент, Лука ди Монтедземоло, выбирал подходящих людей – Жана Тодта, Стефано Доменикали, Росса Брауна, Рори Берна и всех, кто создавал машины. Даже в 2008 году, когда Стефано стал руководителем, мы выиграли Кубок конструкторов и до последнего сражались за личный титул. Потом начались трудные годы с плохими болидами, команда теряла людей.

– Смогут ли «красные» подтянуться в ближайшие месяцы благодаря обновлениям?

– В Австралии были позитивные моменты, но подождем, что будет на автодромах с более высокой деградацией шин, чтобы понять общую картину. В Бахрейне преимущество «Ред Булл» было огромно, где-то полсекунды в гоночном темпе. Соперники могут приблизиться и сразиться за победы в каких-то гонках, но бороться за титул будет тяжело. Надеюсь, я ошибаюсь.