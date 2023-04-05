Ландо Норрис об авариях на рестарте Гран-при Австралии: «Нам нужны шины, которые будут давать больше сцепления с трассой»

Пилот « » высказался о причинах провала рестарта , который закончился сразу несколькими авариями.

По словам Норриса, немаловажную роль в этом сыграли шины « », которые по своим характеристикам не подходят по гонки в таких условиях.

«Я ничего против них не имею, но люди, принимающие решения, не имеют понятия о том, что происходит в кокпите болида.

У нас были установлены шины «софт», прогретые до температуры 65 градусов – и я просто не могу описать, насколько слабым в таких условиях является сцепление машины с трассой. Именно поэтому вы видели, как первом повороте люди блокировали колеса и просто уезжали по прямой…сцепление с трассой практически отсутствует, из-за чего приходится максимально рано тормозить, что в свою очередь приводит к хаосу и различным инцидентам, авариям.

Если бы шины давали нам хоть какое-то сцепление колес с трассой, то я думаю, что мы могли бы увидеть хорошую гонку – без всего этого хаоса. Проблема в том, что сцепления с трассой у шин просто не было.

Нам нужны шины, которые будут давать больше сцепления с трассой. Да и вообще шины, которые и должны быть установлены на болиды «Ф-1», использоваться в гонках, которые считаются вершиной автоспорта», – рассказал Норрис.

Теперь гонки «Ф-1» останавливают даже из-за гравия на треке, но аварий только больше. Спросили судью, в чем смысл