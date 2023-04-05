Ландо Норрис об авариях на рестарте Гран-при Австралии: «Нам нужны шины, которые будут давать больше сцепления с трассой»

Теги Гран-при Австралии Макларен Пирелли Формула-1 Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о причинах провала рестарта Гран-при Австралии, который закончился сразу несколькими авариями.

По словам Норриса, немаловажную роль в этом сыграли шины «Пирелли», которые по своим характеристикам не подходят по гонки в таких условиях.

«Я ничего против них не имею, но люди, принимающие решения, не имеют понятия о том, что происходит в кокпите болида.

У нас были установлены шины «софт», прогретые до температуры 65 градусов – и я просто не могу описать, насколько слабым в таких условиях является сцепление машины с трассой. Именно поэтому вы видели, как первом повороте люди блокировали колеса и просто уезжали по прямой…сцепление с трассой практически отсутствует, из-за чего приходится максимально рано тормозить, что в свою очередь приводит к хаосу и различным инцидентам, авариям.

Если бы шины давали нам хоть какое-то сцепление колес с трассой, то я думаю, что мы могли бы увидеть хорошую гонку – без всего этого хаоса. Проблема в том, что сцепления с трассой у шин просто не было.

Нам нужны шины, которые будут давать больше сцепления с трассой. Да и вообще шины, которые и должны быть установлены на болиды «Ф-1», использоваться в гонках, которые считаются вершиной автоспорта», – рассказал Норрис.

Теперь гонки «Ф-1» останавливают даже из-за гравия на треке, но аварий только больше. Спросили судью, в чем смысл

7 комментариев

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TravenS
Гонщики всегда будут ныть на шины. А если им предложат 150 вариантов резины, то будут жаловаться на покрытие трека
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Рнпрл Аари
Ответ Mortimer1
Пирелли могут спокойно дать шины, на которых болиды будут проезжать от старта до финиша без проблем с сцеплением. Тут больше от хотелок либерти и фиа все зависит
Возможно. Но такой цирк только в минус Либерти
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Schiaff1no
Да ладно, есть ощущение, что это будет самая запоминающаяся гонка в сезоне
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Mortimer1
Ответ Рнпрл Аари
Ещё один камень в огород Пирелли, в последнее время много недовольных, как бы тендер не слили
Пирелли могут спокойно дать шины, на которых болиды будут проезжать от старта до финиша без проблем с сцеплением. Тут больше от хотелок либерти и фиа все зависит
+2
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eXistenZ
Пирелли не виновата! резина в соответствии стандартам FIA. Пора бы это уже понять и адаптироваться к этой резине а не ныть на Пирелли.
+2
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うちはイタチ
руководство ф1: че вам надо? больше сцепления?? вот, держите отказ от грелок
+1
-3
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Рнпрл Аари
Ещё один камень в огород Пирелли, в последнее время много недовольных, как бы тендер не слили
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