Отмар Сафнауэр: «И Гасли, и Окон извинились после аварии на Гран-при Австралии»

Оба гонщика «Альпин» признали свою ответственность за столкновение на Гран-при Австралии

и Эстебан Окон завершили заезд в Мельбурне в барьерах после контакта. Стюарды не стали штрафовать Гасли, которому грозила дисквалификация на один этап.

О реакции напарников на инцидент рассказал руководитель команды Отмар Сафнауэр.

«Они извинились, то есть каждый из них посчитал, что сыграл свою роль. Это был просто хаос, и если бы Пьер не выехал широко в первом повороте – хотя так поступили многие – то, думаю, проехал бы дальше.

В то же самое время Эстебан преследовал по гоночной траектории. Пьер его не видел, заехал на траекторию и врезался в него. Не повезло – мы могли заработать большие очки, а Пьер, показывавший хороший темп, ехал к заслуженному пятому месту.

Когда мы сказали ему атаковать и держаться с , у него получилось. Скорость была не вполне равной, но близкой, и он мог оставаться впереди . Очень хороший темп.

Жаль, что они столкнулись. Не считаю, что правильно винить одного пилота или другого. Надо сделать выводы.

В таком хаосе необходимо принимать быстрые решения. Если посмотреть онборды, то видно, что Эстебан следовал за Цунодой. Он не знал, что будет делать Пьер, а Пьер просто пытался вернуться на траекторию. Не сказать, что он смотрел в зеркала и решил: «О, я его заблокирую» – он смотрел в другую сторону и думал, что на траектории никого нет», – объяснил Сафнауэр.

Стюарды не стали штрафовать Гасли за столкновение с Оконом

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