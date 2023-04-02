Эстебан Окон об аварии с Гасли: «Никаких обид. На его месте мог быть любой»

Теги Гран-при Австралии Альфа Таури Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Ник де Врис Юки Цунода Авто

Пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился мнением об итогах Гран-при Австралии. Француз сошел после аварии с напарником Пьером Гасли на втором рестарте. 

«Честно говоря, это в целом был очень хаотичный рестарт. Я мог столкнуться практически с любым болидом. Некоторые пилоты возвращались на трек [после контактов или ошибок], и одним из них был Пьер. Но тут никаких обид. Он подошел и извинился. Как я уже сказал, на его месте мог быть любой.

Мои шины сильно нагрелись. Но ощущения, будто на трассе скользко, не было. Что действительно напрягало, так это то, что свет был чуть ниже и мы хуже видели. Некоторые пилоты вели себя самоубийственно в первом повороте – как Ник [де Врис] на внутренней траектории. Было очень близко. Очевидно, можно было много выиграть по времени, но для некоторых пилотов [такие действия] это слишком», – сказал Окон. 

Вероятно, француз перепутал Де Вриса с другим гонщиком «Альфа Таури» Юки Цунодой – японец на втором рестарте резко нырнул в первый поворот. Ника же выбил в гравий гонщик «Уильямса» Логан Сарджент. 

Пилоты «Альпин» вызваны к стюардам: Гасли грозит дисквалификация на одну гонку

 

 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Елисеенко
Отмар Сафнауэр: «Этот перерыв не был запланирован, но для всех очень важен. Команды получат возможности произвести достаточное количество деталей, как для уже используемых, так и для новых решений. Как в воду глядел) запчасти точно понадобятся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko [Ars]
ну с тобой, Окончик, любой пилот может вкрашиться в стену, особенно напарник по команде. Ведь именно напарников ты меньше всего уважаешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ser Gradov
Ну вот даже Гасли признал, что это он не прав. Но в комментах вешают всех собак только на Окона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paninaro
Окон, в принципе, неплохой пилот (тапка легко сделал в Ф3 в борьбе за чемпионство), но по токсичности один из самых отвратных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нетрезвый Взгляд*
Окон как бы предупреждает что для него авторитетов нет и он может высадить любого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий