Эстебан Окон об аварии с Гасли: «Никаких обид. На его месте мог быть любой»

Пилот «Альпин» поделился мнением об итогах . Француз сошел после аварии с напарником на втором рестарте.

«Честно говоря, это в целом был очень хаотичный рестарт. Я мог столкнуться практически с любым болидом. Некоторые пилоты возвращались на трек [после контактов или ошибок], и одним из них был Пьер. Но тут никаких обид. Он подошел и извинился. Как я уже сказал, на его месте мог быть любой.

Мои шины сильно нагрелись. Но ощущения, будто на трассе скользко, не было. Что действительно напрягало, так это то, что свет был чуть ниже и мы хуже видели. Некоторые пилоты вели себя самоубийственно в первом повороте – как Ник [де Врис] на внутренней траектории. Было очень близко. Очевидно, можно было много выиграть по времени, но для некоторых пилотов [такие действия] это слишком», – сказал Окон.

Вероятно, француз перепутал Де Вриса с другим гонщиком « » – японец на втором рестарте резко нырнул в первый поворот. Ника же выбил в гравий гонщик «Уильямса» Логан Сарджент.

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