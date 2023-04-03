На Гран-при Австралии установлен новый рекорд посещаемости – свыше 440 000 человек

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«Формула-1» сообщила, что за четыре дня этап в Австралии посетило 444 631 человек. Это новый рекорд для Гран-при в Мельбурне, причем он обновляется уже второй год подряд – в этот раз пришло на 25 517 зрителей больше, чем в 2022-м.

В четверг в Альберт-парк пришло 60 832 человека (лучший результат с 2014 года), в пятницу – 122 927, в субботу – 129 748, в воскресенье – 131 124 (на 2 830 больше, чем в прошлом году).

Исполнительный директор компании-промоутера Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт еще в 2022 году сообщал о планах поставить новый рекорд посещаемости.

«Мы установили очень высокую планку в 2022-м. Настал конец ковида, и после ужасных событий 13 марта 2020 года все увидели, какое отличное шоу устраивает «Формула-1» в Мельбурне. Имея вдобавок этапы «Формулы-2» и «Формулы-3», думаю, мы превзойдем показатели 2022-го», – говорил Уэстакотт.   

Более того, результат Гран-при Австралии 2023 года побил рекорд прошлого сезона, когда самым посещаемым этапом стал Гран-при США – он собрал 440 000 человек.

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3 комментария

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MP423
Отличный показатель. Плохо только, что часть их разместилась на трассе.
https://www.sports.ru/automoto/1115027640-bolelshhiki-pronikli-na-trassu-vo-vremya-gran-pri-avstralii.html
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Великий Алонсо
А все почему? Потому что легендарный Фернандо Алонсо вновь борется за высокие позиции как и в лучшие годы Формулы 1.
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shapor
и никаких следов короны, как будто и не было этих безумных лет.
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