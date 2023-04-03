Гельмут Марко: «Все говорят о нашем преимуществе, но оно возникает, только когда все идет гладко»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что их конкуренты сделали шаг вперед.

На этапе в Австралии двукратный чемпион Макс Ферстаппен одержал победу. Однако он испытывал проблемы на старте и по ходу гонки. С трудностями столкнулся и его напарник Серхио Перес: после неудачной квалификации мексиканцу удалось прорваться только на пятое место. Из-за этого «Ред Булл» впервые в сезоне-2023 не взял дубль на Гран-при.  

«Вы можете увидеть, как близко к нам подъезжают, когда у нас возникают малейшие проблемы. Все говорят о нашем преимуществе, но оно возникает, только когда все идет гладко. Наши соперники – «Астон Мартин», «Феррари» и «Мерседес» – явно добились определенного успеха», – сказал Марко.

Ферстаппен выиграл после трех красных флагов, Алонсо приписался на подиуме и расстался с девушкой, новый рекорд Хэмилтона, 0 очков «Феррари» и другие события Гран-при Австралии

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bogdan fedyuk
это получается тапок на везении вчера уехал на 2 секунды за полкруга от мистера сэра
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий