Гельмут Марко: «Все говорят о нашем преимуществе, но оно возникает, только когда все идет гладко»

Советник « » заявил, что их конкуренты сделали шаг вперед.

На этапе в Австралии двукратный чемпион Макс Ферстаппен одержал победу. Однако он испытывал проблемы на старте и по ходу гонки. С трудностями столкнулся и его напарник Серхио Перес: после неудачной квалификации мексиканцу удалось прорваться только на пятое место. Из-за этого «Ред Булл» впервые в сезоне-2023 не взял дубль на Гран-при.

«Вы можете увидеть, как близко к нам подъезжают, когда у нас возникают малейшие проблемы. Все говорят о нашем преимуществе, но оно возникает, только когда все идет гладко. Наши соперники – «Астон Мартин», «Феррари» и «Мерседес» – явно добились определенного успеха», – сказал Марко.

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