Алекс Албон об аварии: «Потерял сцепление из-за широкого выезда и скачка температуры шин»
Алекс Албон поделился мнением о причинах серьезнейшей аварии.
Албон столкнулся с барьерами в шестом повороте на седьмом круге Гран-при Австралии, после чего заезд прервали красными флагами.
«Когда я потерял машину, то ехал медленнее, чем на предыдущем круге. В предыдущем повороте я выехал широко, и произошел скачок температуры шин. Я потерял сцепление, и в следующем повороте покрышки были слишком горячими.
Думаю, так все и случилось, но нужно все изучить», – сказал пилот «Уильямса», ехавший на шестой позиции.
Глава отдела производительности болида Дэйв Робсон подтвердил версию Алекса.
«К сожалению, он коснулся поребрика на высокой скорости в пятом повороте, что привело к небольшому сносу и скачку температуры шин, в итоге он потерял машину», – заявил специалист.
Албон разбил болид в аварии, Гран-при Австралии временно остановлен красными флагами
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