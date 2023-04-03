Алекс Албон об аварии: «Потерял сцепление из-за широкого выезда и скачка температуры шин»

поделился мнением о причинах серьезнейшей аварии.

Албон столкнулся с барьерами в шестом повороте на седьмом круге Гран-при Австралии, после чего заезд прервали красными флагами.

«Когда я потерял машину, то ехал медленнее, чем на предыдущем круге. В предыдущем повороте я выехал широко, и произошел скачок температуры шин. Я потерял сцепление, и в следующем повороте покрышки были слишком горячими.

Думаю, так все и случилось, но нужно все изучить», – сказал пилот « », ехавший на шестой позиции.

Глава отдела производительности болида Дэйв Робсон подтвердил версию Алекса.

«К сожалению, он коснулся поребрика на высокой скорости в пятом повороте, что привело к небольшому сносу и скачку температуры шин, в итоге он потерял машину», – заявил специалист.

Албон разбил болид в аварии, Гран-при Австралии временно остановлен красными флагами