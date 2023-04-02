«Хаас» подал протест на результаты Гран-при Австралии
Команда «Хаас» подала протест на итоги гонки «Формулы-1» в Мельбурне.
Пилоты должны были провести два гоночных круга после рестарта, однако заезд вновь прервали красными флагами, а затем Гран-при завершился за машиной безопасности. Порядок в пелотоне при этом «откатили», поскольку пилоты не проехали ни одного сектора под зелеными флагами.
Это стало плохой новостью для некоторых спортсменов – в частности, для Нико Хюлькенберга из «Хааса» и пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды, который прорвались на четвертую и пятую позиции, соответственно. Следовавший перед Нико Карлос Сайнс («Феррари») получил штраф – таким образом, немец мог завоевать первый подиум в карьере. Хюлькенберг в итоге стал седьмым, Цунода – десятым.
Представитель «Хааса» вызван к стюардам в 12:30 по московскому времени.
Что случилось на Гран-при Австралии: три красных флага, «Мерседес» бился с Ферстаппеном, Леклер в гравии
3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!
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заканчивать гонку уменьшая дистанцию по ходу гонки? да это прям гениально было бы
да, прорывище, конечно, знатный был. Перес уехал за пределы трассы, Сайнз выбил Алонсо, Гасли впечатался в стену вместе с напарником - вот это легендарный прорыв
В итоге после протеста, Макларен тоже захочет приподняться, подаст жалобу на многократные грязные блокировки Халка