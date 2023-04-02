«Хаас» подал протест на результаты Гран-при Австралии

Команда « » подала протест на итоги гонки «Формулы-1» в Мельбурне.

Пилоты должны были провести два гоночных круга после рестарта, однако заезд вновь прервали красными флагами, а затем Гран-при завершился за машиной безопасности. Порядок в пелотоне при этом «откатили», поскольку пилоты не проехали ни одного сектора под зелеными флагами.

Это стало плохой новостью для некоторых спортсменов – в частности, для из «Хааса» и пилота « » , который прорвались на четвертую и пятую позиции, соответственно. Следовавший перед Нико Карлос Сайнс (« ») получил штраф – таким образом, немец мог завоевать первый подиум в карьере. Хюлькенберг в итоге стал седьмым, Цунода – десятым.

Представитель «Хааса» вызван к стюардам в 12:30 по московскому времени.

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3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!

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