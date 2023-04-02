«Хаас» подал протест на результаты Гран-при Австралии

Теги Гран-при Австралии ФИА Феррари Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 регламент Хаас Юки Цунода Авто

Команда «Хаас» подала протест на итоги гонки «Формулы-1» в Мельбурне.

Пилоты должны были провести два гоночных круга после рестарта, однако заезд вновь прервали красными флагами, а затем Гран-при завершился за машиной безопасности. Порядок в пелотоне при этом «откатили», поскольку пилоты не проехали ни одного сектора под зелеными флагами.

Это стало плохой новостью для некоторых спортсменов – в частности, для Нико Хюлькенберга из «Хааса» и пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды, который прорвались на четвертую и пятую позиции, соответственно. Следовавший перед Нико Карлос Сайнс («Феррари») получил штраф – таким образом, немец мог завоевать первый подиум в карьере. Хюлькенберг в итоге стал седьмым, Цунода – десятым.

Представитель «Хааса» вызван к стюардам в 12:30 по московскому времени.

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3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!

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12 комментариев

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Rangawe
Даже интересно, а почему это в Альфа Таури не подали протест?)))))
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sir_shir
Сегодня стало совсем понятно, что Маси был не просто прав, но и нынешним функционерам до него, как до Луны
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Niko [Ars]
Ответ Александр Смирнов
надо было заканчивать гонку после 56 круга и аварии Магнуссена. Либо проехать эти два круга за машиной безопасности , а так устроили цирк и теперь все остались недовольны , кроме первой тройки
ты хоть понимаешь, что пишешь?
заканчивать гонку уменьшая дистанцию по ходу гонки? да это прям гениально было бы
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TravenS
Ответ zendeli
"...прорвались на четвертую и пятую позицию соответственно" да, прорывище, конечно, знатный был. Перес уехал за пределы трассы, Сайнз выбил Алонсо, Гасли впечатался в стену вместе с напарником - вот это легендарный прорыв
А ты попробуй через этот хаос прорваться)
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Александр Смирнов
надо было заканчивать гонку после 56 круга и аварии Магнуссена. Либо проехать эти два круга за машиной безопасности , а так устроили цирк и теперь все остались недовольны , кроме первой тройки
+2
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zendeli
"...прорвались на четвертую и пятую позицию соответственно"
да, прорывище, конечно, знатный был. Перес уехал за пределы трассы, Сайнз выбил Алонсо, Гасли впечатался в стену вместе с напарником - вот это легендарный прорыв
+4
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Xosrov Namazov
Не таким должен быть долгожданный подиум Халка.
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Alexandr Tarakanoff
Что? Они правила читали вообще?
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ALMANAC
Жалкая попытка зацепить подиум)
В итоге после протеста, Макларен тоже захочет приподняться, подаст жалобу на многократные грязные блокировки Халка
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Minuvert
Хаас хочет затащить Нико на подиум)
+4
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Мадина Уйгурова
Как бы самих не дисквалифицировали, щас скажут, что у Халка не нашлось литра бензина в баке, не зря он не доехал до боксов после финиша
+5
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Paninaro
Жара пошла!)
+3
-1
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