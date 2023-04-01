Кристиан Хорнер: «Ред Булл» изучает возможную проблему с машиной Переса»

Теги Гран-при Австралии Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Кристиан Хорнер прокомментировал провальную квалификацию Серхио Переса.

Мексиканский гонщик «Ред Булл» завершил сессию последним, так как вылетел в гравий в первом сегменте, не проехав ни одного быстрого круга. В третьей тренировке Перес неоднократно оказывался за пределами трассы.

«Ужасный день для него. Все началось с утренней практики, когда машина опоздала на весы. Он так толком и не оправился от третьей тренировки, а потом на круге [в первом сегменте квалификации], который точно не стал бы решающим, к сожалению, заблокировал колеса и вылетел. Вы видели, как он пару раз блокировал колеса и заезжал за пределы трека.

Мы изучаем все данные и проверяем, не повлияла ли на это работа с двигателем. Надо сделать все возможное, чтобы проблема, если она есть, не возникла [в гонке]. Уверенность очень важна, и до этого момента он смотрелся очень сильно. Просто ужасная сессия», – сказал руководитель «Ред Булл».

Кристиан ответил, способен ли Серхио прорваться с 20-го места:

«На этом автодроме обгонять гораздо труднее, чем в Джидде, но есть три зоны DRS (на самом деле четыре – Sports.ru), и у нашей машины хороший темп. Важно будет избегать проблем, пробиваться вперед и использовать верную стратегию.

У Чеко два комплекта «харда» – он и Макс единственные такие гонщики. Если такие шины окажутся доминирующими, это станет существенным фактором во второй половине гонки.

Надежна ли машина «Ред Булл»? Безусловно, в этот уик-энд мы видели определенные проблемы. Она быстрая, но на грани. Если Чеко не сможет доверять болиду на торможениях, то не захочет сильно рисковать».

Перес улетел в гравий, Ферстаппен – на поуле, но опять жалуется на болид. Что происходит с «Ред Булл»?

Серхио Перес: «В момент торможения сам баланс тормозов смещался сильно вперед. В гонке так управлять машиной будет невозможно»

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2 комментария

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Рнпрл Аари
В этом сезоне пока что главный противник РБ это надёжность. Видимо от уменьшения веса зимой проявляются последствия
+2
0
+2
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Александр Елисеенко
Технично указали чеко его место в команде)
+7
-1
+6
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