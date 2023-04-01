Серхио Перес: «В момент торможения сам баланс тормозов смещался сильно вперед. В гонке так управлять машиной будет невозможно»

Пилот « » рассказал о проблемах с машиной, с которыми столкнулся в квалификации к .

Перес не смог выйти из первого сегмента, потому что вылетел с трассы после возникшей на торможении проблемы с машиной.

По словам Переса, если неполадки с работой тормозной системы не удастся устранить, в гонке он участвовать не сможет.

«Как я уже говорил, еще в третьей практике у нас возникла техническая проблема. Мы думали, что все исправили, но очевидно, что это оказалось не так.

Было очень трудно хоть что-то сделать в такой ситуации, на торможении я просто становился пассажиром, как только казался педали тормоза. Что-то постоянно смещает баланс тормозов сильно вперед в сам момент торможения. Надеюсь, мы с командой сможем исправить все к завтрашней гонке, чтобы вообще получить возможность в ней участвовать и постараться минимизировать ущерб.

Проблема в том, что баланс тормозов постоянно менялся – он сильно смещался вперед каждый раз, как только я нажимал на педаль тормоза. Очень сложно что-то сделать в таких условиях.

Нет, управлять машиной в таких условиях и с такой проблемой невозможно. Поэтому очень важно устранить ее к гонке. Я в полной мере доверяю команде – уверен, мы сможем все преодолеть и в гонке у нас будет отличный темп», – рассказал Перес.

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