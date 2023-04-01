Серхио Перес: «В момент торможения сам баланс тормозов смещался сильно вперед. В гонке так управлять машиной будет невозможно»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о проблемах с машиной, с которыми столкнулся в квалификации к Гран-при Австралии.

Перес не смог выйти из первого сегмента, потому что вылетел с трассы после возникшей на торможении проблемы с машиной.

По словам Переса, если неполадки с работой тормозной системы не удастся устранить, в гонке он участвовать не сможет.

«Как я уже говорил, еще в третьей практике у нас возникла техническая проблема. Мы думали, что все исправили, но очевидно, что это оказалось не так.

Было очень трудно хоть что-то сделать в такой ситуации, на торможении я просто становился пассажиром, как только казался педали тормоза. Что-то постоянно смещает баланс тормозов сильно вперед в сам момент торможения. Надеюсь, мы с командой сможем исправить все к завтрашней гонке, чтобы вообще получить возможность в ней участвовать и постараться минимизировать ущерб.

Проблема в том, что баланс тормозов постоянно менялся – он сильно смещался вперед каждый раз, как только я нажимал на педаль тормоза. Очень сложно что-то сделать в таких условиях.

Нет, управлять машиной в таких условиях и с такой проблемой невозможно. Поэтому очень важно устранить ее к гонке. Я в полной мере доверяю команде – уверен, мы сможем все преодолеть и в гонке у нас будет отличный темп», – рассказал Перес.

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7 комментариев

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sir_shir
Все просили Быков создать интригу, вот они и участвуют каждую гонку только по одной машине полноценно )
+1
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Lordk
Ответ Ева без Адама
А потом каак вдался!)
Интересны, конечно, причины того, что он передумал )
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Ева без Адама
Может, это была первоапрельская шутка от команды?
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Ева без Адама
Ответ Марат Кагин
не хочу вдаваться в подробности
А потом каак вдался!)
+4
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+4
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Марат Кагин
не хочу вдаваться в подробности
+5
0
+5
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Lestyv
Где-то в паддоке улыбнулся Йос с гаечным ключом в руках)))
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grag68
В прошлом году йосик был недоволен в Монако, ныне в джиде. Результат на табло))
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