Льюис Хэмилтон: «Старт с первых двух рядов – мечта. Невероятно, что «Мерседес» так близок к «Ред Булл». Цель в гонке – первое место»

высказался о третьем месте в квалификации к Гран-при Австралии.

Семикратный чемпион «Формулы-1» уступил лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену и своему напарнику .

«Это совершенно неожиданно. Очень горжусь командой. Джордж великолепно выступил, и старт с первых двух рядов – это мечта, честно сказать.

Мы все трудимся изо всех сил, чтобы вернуться в группу лидеров, и невероятно, что мы так близки к « ». Надеюсь, завтра мы с ними поборемся, а погода будет хорошей.

Я невероятно благодарен за эту позицию и завтра выложусь по полной. [Цель –] добраться до первого места. Попробую – надеюсь, получится, как в моей дебютной гонке на этой трассе в 2007-м, в первом повороте. Не знаю, помнит ли кто-то, но хотелось бы верить, что мы на такое способны», – сообщил Льюис после сессии.

Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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