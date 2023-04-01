Льюис Хэмилтон: «Старт с первых двух рядов – мечта. Невероятно, что «Мерседес» так близок к «Ред Булл». Цель в гонке – первое место»
Льюис Хэмилтон высказался о третьем месте в квалификации к Гран-при Австралии.
Семикратный чемпион «Формулы-1» уступил лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену и своему напарнику Джорджу Расселлу.
«Это совершенно неожиданно. Очень горжусь командой. Джордж великолепно выступил, и старт с первых двух рядов – это мечта, честно сказать.
Мы все трудимся изо всех сил, чтобы вернуться в группу лидеров, и невероятно, что мы так близки к «Ред Булл». Надеюсь, завтра мы с ними поборемся, а погода будет хорошей.
Я невероятно благодарен за эту позицию и завтра выложусь по полной. [Цель –] добраться до первого места. Попробую – надеюсь, получится, как в моей дебютной гонке на этой трассе в 2007-м, в первом повороте. Не знаю, помнит ли кто-то, но хотелось бы верить, что мы на такое способны», – сообщил Льюис после сессии.
Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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сначала Рассела обойди без помощи тотохи бедолага)))
Тут тебе Ферзь и человек, который украсил заставку Ф1, и Сэр, и Сеньор
Из этой четвёрки можно сделать неплохой сериал наподобии "Команды А"
P. S. Но почему-то вспомнил "Пингвинов из Мадагаскара"
Замыленая фраза эта о том когда очки зарабатывают глаза резанула просто))
"Джордж, итс Джеймс (хоть он и ушел)" ))))))
Аа, забыл ещё о коронной экспертно-ветеранской -
«Это всего лишь тесты и о раскладе сил не судят по тестам»))
Впрочем, как у большей части местных писак.