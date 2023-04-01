Льюис Хэмилтон: «Старт с первых двух рядов – мечта. Невероятно, что «Мерседес» так близок к «Ред Булл». Цель в гонке – первое место»

Теги Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Льюис Хэмилтон высказался о третьем месте в квалификации к Гран-при Австралии.

Семикратный чемпион «Формулы-1» уступил лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену и своему напарнику Джорджу Расселлу.

«Это совершенно неожиданно. Очень горжусь командой. Джордж великолепно выступил, и старт с первых двух рядов – это мечта, честно сказать.

Мы все трудимся изо всех сил, чтобы вернуться в группу лидеров, и невероятно, что мы так близки к «Ред Булл». Надеюсь, завтра мы с ними поборемся, а погода будет хорошей.

Я невероятно благодарен за эту позицию и завтра выложусь по полной. [Цель –] добраться до первого места. Попробую – надеюсь, получится, как в моей дебютной гонке на этой трассе в 2007-м, в первом повороте. Не знаю, помнит ли кто-то, но хотелось бы верить, что мы на такое способны», – сообщил Льюис после сессии.

Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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26 комментариев

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alex8895
Хэмилтон: Я сосредоточился, включил свой скилл и превозмог. Задачу занять 5 место перевыполнил.
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Орбит Орбит
ведрище просто
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Михаил Пивненко
Как больно он уколол Фернандо про первый поворот 2007-го. Большинство, наверно, уже и не помнит, а по-прежнему двукратный чемпион точно не забыл этот момент.
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irs118return
ахаха)) вчера слился не начав , сегодня рассчитывает на первое место,
сначала Рассела обойди без помощи тотохи бедолага)))
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Xosrov Namazov
Интересный старт ожидается.
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Mortimer1
Ответ United_LP
Ну если Джордж на 1 повороте сбивает Макса, то 1 место в гонке возможно. Да и вся гонка интереснее станет сразу без РБ.
Ну если Джордж на 1 повороте сбивает хэма, то 1 место в гонке возможно. Да и вся гонка интереснее станет сразу без мерседеса
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Фанат Сан-Марино
Стартовая прямая довольно огненная
Тут тебе Ферзь и человек, который украсил заставку Ф1, и Сэр, и Сеньор
Из этой четвёрки можно сделать неплохой сериал наподобии "Команды А"
P. S. Но почему-то вспомнил "Пингвинов из Мадагаскара"
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Aleksandr Lesnikov
Ответ ffmp
Так ничего еще никто не сказал, ты сам что-то додумал. Они на равных и гонка покажет кто будет впереди
Я ничего вообще не додумывал. Написал из регулярных наблюдений тут)
Замыленая фраза эта о том когда очки зарабатывают глаза резанула просто))
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Фанат Сан-Марино
Ответ Алексей
Согласен с тобой, но у мерсов есть козырь.... "Джордж, итс Джеймс (хоть он и ушел)" ))))))
Вообще-то "Итс Джеймс" зарезервирован одним финским пареньком
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alex1382
похоже превозмогателю сиденье отодвинули назад
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ffmp
Ответ Aleksandr Lesnikov
Дада, а после гонки, если расклад неудачный, следует фраза « очки в конце сезона считаются»😂 Аа, забыл ещё о коронной экспертно-ветеранской - «Это всего лишь тесты и о раскладе сил не судят по тестам»))
Так ничего еще никто не сказал, ты сам что-то додумал. Они на равных и гонка покажет кто будет впереди
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Алексей
Ответ Kemal Gul
А что по гонкам? В прошлом сезоне обошёл Льюиса по очкам, в этом 1-1 пока, отстаёт на 2 очка, это при том, что в Бахрейне у Рассела была плохая стратегия. Нормально там всё с гонками, как минимум на равных едут
Согласен с тобой, но у мерсов есть козырь....
"Джордж, итс Джеймс (хоть он и ушел)" ))))))
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Мадина Уйгурова
Во как заговорил стоило опять получить самовозку
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Хрен Винтов
Буду удивлен, если Хэм сможет пройти первый поворот гонки. На него стоит у всех троих остальных из первой 4. Впрочем, как у большей части местных писак.
да ладно тебе, кому он нужен
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Aleksandr Lesnikov
Ответ ffmp
Скажи что болид не тянет - нытик, превозмогатель. Похвали команду - припоминают слив квал) Напомню комментаторам которые видимо только начали смотреть гонки, что очки зарабатываются не в квалификации
Дада, а после гонки, если расклад неудачный, следует фраза « очки в конце сезона считаются»😂
Аа, забыл ещё о коронной экспертно-ветеранской -
«Это всего лишь тесты и о раскладе сил не судят по тестам»))
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Kemal Gul
Ответ Совесть Черданцева
А по гонкам как дела?
А что по гонкам? В прошлом сезоне обошёл Льюиса по очкам, в этом 1-1 пока, отстаёт на 2 очка, это при том, что в Бахрейне у Рассела была плохая стратегия. Нормально там всё с гонками, как минимум на равных едут
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United_LP
Ну если Джордж на 1 повороте сбивает Макса, то 1 место в гонке возможно. Да и вся гонка интереснее станет сразу без РБ.
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Хрен Винтов
Ответ Марат Кагин
0-3
А по очкам? В прошлом году, помниться, это было главное. ;)
+1
-1
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Хрен Винтов
Буду удивлен, если Хэм сможет пройти первый поворот гонки. На него стоит у всех троих остальных из первой 4.
Впрочем, как у большей части местных писак.
+4
-5
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Рнпрл Аари
Не так уж и плох болид как оказалось, есть куда расти, посмотрим что на дистанции завтра покажут
+5
0
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Gnoyniy Jacques Derrida
Это всё вибрации присутствия Маси на Гран-При.
+2
-1
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ffmp
Скажи что болид не тянет - нытик, превозмогатель. Похвали команду - припоминают слив квал) Напомню комментаторам которые видимо только начали смотреть гонки, что очки зарабатываются не в квалификации
+5
-5
0
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Faraon
Не хочется питать иллюзий, но чем черт не шутит.
+7
-1
+6
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Марат Кагин
0-3
+1
-5
-4
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Совесть Черданцева
Ответ ALMANAC
Чел 0:3 тиммейту сливает. Первое место))
А по гонкам как дела?
+8
-4
+4
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