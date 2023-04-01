Джордж Расселл о 2-м месте: «Такого мы не ожидали, это уж точно. Я даже немного разочарован тем, что мы не выиграли поул»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , отметив, что команда осталась очень довольна результатом сессии.

«Такого мы не ожидали, это уж точно. Много упорной и напряженной работы на базе, и здесь, в Мельбурне – и вот, пожалуйста, мы провели отличную сессию.

Машина чувствовалась очень живой, круг в конце квалификации я проехал на пределе, и я, если честно, даже немного разочарован тем, что мы не выиграли поул.

Да, пожалуй, это одна из тех вещей, которые так быстро могут меняться в нашем спорте. Ведь еще вчера мы были бы очень довольны четвертым или даже пятым местом.

Машина работала великолепно – при этом, полагаю, у нас еще есть в запасе некоторый потенциал. Наверное, все дело в нашей программа адаптации к джетлагу – видимо, что-то мы делаем правильно (смеется).

И конечно мы довольны результатом. Завтра будет интересная гонка. Против Макса бороться очень сложно и я очень рад второму месту сегодня», – рассказал Расселл.

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