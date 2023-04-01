Джордж Расселл о 2-м месте: «Такого мы не ожидали, это уж точно. Я даже немного разочарован тем, что мы не выиграли поул»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что команда осталась очень довольна результатом сессии.
«Такого мы не ожидали, это уж точно. Много упорной и напряженной работы на базе, и здесь, в Мельбурне – и вот, пожалуйста, мы провели отличную сессию.
Машина чувствовалась очень живой, круг в конце квалификации я проехал на пределе, и я, если честно, даже немного разочарован тем, что мы не выиграли поул.
Да, пожалуй, это одна из тех вещей, которые так быстро могут меняться в нашем спорте. Ведь еще вчера мы были бы очень довольны четвертым или даже пятым местом.
Машина работала великолепно – при этом, полагаю, у нас еще есть в запасе некоторый потенциал. Наверное, все дело в нашей программа адаптации к джетлагу – видимо, что-то мы делаем правильно (смеется).
И конечно мы довольны результатом. Завтра будет интересная гонка. Против Макса бороться очень сложно и я очень рад второму месту сегодня», – рассказал Расселл.
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