Формула-2. Австралия. Иваса выиграл дождевую квалификацию, Пуршер – 2-й, Мартен, разбивший болид – 3-й

Гонщик « » Аюму Иваса выиграл квалификацию «Формулы-2» в Австралии.

Сессия затянулась из-за сложных погодных условий – в Австралии идет дождь. Квалификацию досрочно остановили красными флагами из-за серьезной пилота «АРТ» Виктора Мартена, оставшегося на третьей позиции. Вторым стал его напарник .

Лидер чемпионата Ральф Бошунг (« ») установил 11-е время.

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