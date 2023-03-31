Формула-2. Австралия. Иваса выиграл дождевую квалификацию, Пуршер – 2-й, Мартен, разбивший болид – 3-й
Гонщик «ДАМС» Аюму Иваса выиграл квалификацию «Формулы-2» в Австралии.
Сессия затянулась из-за сложных погодных условий – в Австралии идет дождь. Квалификацию досрочно остановили красными флагами из-за серьезной пилота «АРТ» Виктора Мартена, оставшегося на третьей позиции. Вторым стал его напарник Тео Пуршер.
Лидер чемпионата Ральф Бошунг («Кампос») установил 11-е время.
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Всю квалу в хвосте болтался, не мог собрать круг. В самом конце собрал, конкуренты следом должны были финишировать, но тут красный флаг без возобновления сессии. В итоге только иваса успел проехать.