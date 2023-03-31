Фернандо Алонсо: «Нам нужно больше узнать о поведении шин и работе машины на длинной дистанции»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Хорошая пятница, да и вообще здорово вернуться в Австралию. В первой практике мы сосредоточились на тестировали различных деталей и выполнили запланированную программу, все прошло гладко.

Вторая же практика прерывалась из-за дождя, так что очевидно, что завтра нам еще будет над чем поработать.

Нам нужно больше узнать о поведении шин, о работе машины на длинной дистанции. Потому что сегодня для этого у нас было совсем мало времени. Пока машина, вроде бы, работает неплохо.

На данный момент завтра прогноз обещает сухую погоду, чему мы рады – учитывая уровень выступлений команды в таких условиях в предыдущих гонках», – рассказал Алонсо.

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