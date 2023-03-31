Фернандо Алонсо: «Нам нужно больше узнать о поведении шин и работе машины на длинной дистанции»

Теги Гран-при Австралии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии.

«Хорошая пятница, да и вообще здорово вернуться в Австралию. В первой практике мы сосредоточились на тестировали различных деталей и выполнили запланированную программу, все прошло гладко.

Вторая же практика прерывалась из-за дождя, так что очевидно, что завтра нам еще будет над чем поработать.

Нам нужно больше узнать о поведении шин, о работе машины на длинной дистанции. Потому что сегодня для этого у нас было совсем мало времени. Пока машина, вроде бы, работает неплохо.

На данный момент завтра прогноз обещает сухую погоду, чему мы рады – учитывая уровень выступлений команды в таких условиях в предыдущих гонках», – рассказал Алонсо.

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2 комментария

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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
А я бы хотел дождевую гонку. В дождь проявляется все мастерство пилота, а мастерство Алонсо это высший уровень, ни у кого нет такого мастерства как у Алонсо. В дождь он может и победить.
Приведи примеры гонок в дождь, когда Алонсо выиграл/сильно улучшил стартовую позицию на финише не на сильнейшей машине чемпионата (хоть по твоим словам их никогда у него и не было), так что без Европы 2007 и Малайзии 2012, пожалуйста.

И всем известно несколько хорош Макс в дождь уже давно. А дождевыми специалистами издревле считаются Шумахер, Сенна, Баттон (ну у него и чуйка хорошая была на смену шин), Алонсо никогда в этот список не входил.
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Великий Алонсо
А я бы хотел дождевую гонку. В дождь проявляется все мастерство пилота, а мастерство Алонсо это высший уровень, ни у кого нет такого мастерства как у Алонсо. В дождь он может и победить.
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