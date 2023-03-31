Ландо Норрис о перестановках в «Макларене»: «Доверяю руководству и рад, что не я принимаю такие решения»

отреагировал на глобальные перестановки в «Макларене».

покинул технический директор , его должность упразднили, а обязанности распределят между тремя специалистами. Норрис подчеркнул, что полностью доверяет исполнительному директору и руководителю .

«Я гонщик, человек, управляющий штукой, на которую все это влияет, поэтому должен просто доверять тем, кто руководит процессом. А это Зак и Андреа, и моя уверенность и вера в них по-прежнему велика.

Для Андреа это новая должность, времени прошло немного, и у меня не очень большой опыт работы с разными руководителями, но я считаю, что он крайне хорош. Должен сказать, я впечатлен. Я оцениваю Андреа очень и очень высоко – думаю, как и многие люди в паддоке. Я в него верю и считаю, что он очень хорош. Так что у меня есть уверенность по поводу изменений, и я разделяю все взгляды руководства, какими бы они ни были.

Понятно, что мы как команда, которая должна бороться за титулы, за высокие места, проявили себя хуже, чем должны были. Мы далеки от уровня, на котором должны находиться для достижения таких целей. Поэтому были предприняты изменения.

Я рад, что это не моя работа, она очень трудная. Наверное, каждому приходится принимать решения в какой-то момент, и, конечно, у Зака тоже есть боссы. В конце концов, это бизнес. Важно делать то, что хорошо для бизнеса, а не то, что кажется наиболее приятным.

И порой приходится действовать хладнокровно. Такое происходит в каждой команде, не только в «Макларене». Подобное случается в любой команде на решетке», – сказал британский гонщик.

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