Зак Браун: «В контракте Норриса нет опций досрочного расторжения, вообще»

Исполнительный директор «Макларена» заявил, что контракт с командой не предполагает опций досрочного расторжения.

Норрис подписал с « » долгосрочный контракт, который рассчитан до конца 2025 года. При этом многие эксперты, учитывая не лучшие выступления «Макларена», начали обсуждать возможную смену команды Норрисом уже в ближайшем будущем.

«В его контракте нет опций досрочного расторжения, вообще. Ноль. В конечном счете, если к окончанию его нынешнего контракта он не будет побеждать – не будет чувствовать, что у него есть возможность бороться за победы и титулы, – в такой ситуации любой гонщик, и не только, будет рассматривать возможность ухода. Ведь в конечном счете мы все здесь для того, чтобы побеждать.

У Ландо есть с нами контракт – и что еще важнее, он счастлив в команде, он видит наш прогресс, и он по-настоящему командный игрок. Так что, даже отбрасывая контрактные обязательства, главное, чтобы ему было комфортно в этом окружении, чтобы он оставался с нами, а мы смогли получить время чтобы доказать ему, что можем предоставить ему машину, способную побеждать.

Сейчас все довольно просто. Но если через два года мы будем сидеть здесь и по-прежнему не будем достаточно конкурентоспособны, я пойму Ландо, если он скажет, что ему нужно сесть за руль машины, способной побеждать. Но сейчас мы все сосредоточены на совместной работе в стремлении получить эту самую машину», – рассказал Браун.

«Уже несколько раз просил об этом Зака Брауна». Норрис хотел бы возвращения «Макларена» к ливрее 2008 года