Тото Вольфф про обновления «Мерседеса»: «Не стоит ждать чудес – что мы внезапно окажемся на поуле с преимуществом в полсекунды или что-то такое»

Исполнительный директор « » рассказал о планах команды по работе над обновлениями болида.

По словам Вольффа, крупных обновлений не стоит ждать раньше этапа в Имоле, где начнется европейская часть сезона.

«Мы делаем правильные шаги, развиваем хорошие разработки. Но для начала эти новинки нужно обкатать, подтвердить данные, произвести детали. Так что мы вряд ли будем внедрять новинки раньше этапа в Имоле.

Мы хотим сделать все правильно, команда движется в правильном направлении. Но не стоит ждать чудес – что мы внезапно окажемся на поуле с преимуществом в полсекунды или что-то такое.

Нет, скорее речь об укреплении позиций команды в борьбе с «Феррари» и «Астон Мартин». Это стало бы хорошим шагом», – рассказал Вольфф.

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