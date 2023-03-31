Тото Вольфф про обновления «Мерседеса»: «Не стоит ждать чудес – что мы внезапно окажемся на поуле с преимуществом в полсекунды или что-то такое»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о планах команды по работе над обновлениями болида.

По словам Вольффа, крупных обновлений не стоит ждать раньше этапа в Имоле, где начнется европейская часть сезона.

«Мы делаем правильные шаги, развиваем хорошие разработки. Но для начала эти новинки нужно обкатать, подтвердить данные, произвести детали. Так что мы вряд ли будем внедрять новинки раньше этапа в Имоле.

Мы хотим сделать все правильно, команда движется в правильном направлении. Но не стоит ждать чудес – что мы внезапно окажемся на поуле с преимуществом в полсекунды или что-то такое.

Нет, скорее речь об укреплении позиций команды в борьбе с «Феррари» и «Астон Мартин». Это стало бы хорошим шагом», – рассказал Вольфф.

Главная проблема Хэмилтона с новым «Мерседесом»: Льюису не нравится посадка и ощущения от машины

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grag68
Ответ alex8895
Да быть такого не может. Вы же когда выигрывали чемпионаты на третьем по скорости болиде, к 3 сегменту квалификации находили настройки чтобы брать поулы с преимуществом в полсекунды.
Режим вечеринки давно отменили))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex8895
Да быть такого не может. Вы же когда выигрывали чемпионаты на третьем по скорости болиде, к 3 сегменту квалификации находили настройки чтобы брать поулы с преимуществом в полсекунды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий