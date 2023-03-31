Кристиан Хорнер о запрете ФИА забираться на заграждения во время празднований: «У нас было 94 таких празднования, и никаких проблем»

Руководитель « » с недоумением воспринял запрет ФИА забираться на заграждения во время празднований победы.

«Честно говоря, я был очень удивлен тому, что данный вопрос вообще является проблемой. Понятно, что ко всем вопросам, связанным с безопасностью, стоит относиться серьезно. Но мне кажется, что такие празднования всегда были довольно знаковым моментом для «Ф-1» – смотря, как машина приезжает на финиш Гран-при, а команда празднует победу у заграждения.

И пока сотрудники команды делают это в безопасной манере, лично я не вижу в этом никакой проблемы.

Я всегда считал, что такие празднования – неотъемлемая часть гонок. У нас в «Ред Булл» было 94 таких празднования и ни разу никто не получал никаких травм, не возникало никаких проблем. Но если таковы правила – значит так и есть», – рассказал Хорнер.

ФИА запретила механикам забираться на ограждение, приветствуя гонщиков на финише