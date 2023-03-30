ФИА запретила механикам забираться на ограждение, приветствуя гонщиков на финише

Теги ФИА Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес регламент Астон Мартин Макс Ферстаппен Нильс Виттих Авто

ФИА признала опасной традицию праздновать на ограждении пит-уолл.

На финише Гран-при Саудовской Аравии механики «Ред Булл» и «Астон Мартин» приветствовали призеров Серхио Переса, Макса Ферстаппена и Фернандо Алонсо, забравшись на ограждения у пит-уолл и наклоняясь над трассой. Подобное повторяется почти на каждом этапе «Формулы-1».

Гоночный директор серии Нильс Виттих сообщил в указаниях к Гран-при Австралии, что забираться на ограждения запрещено, сославшись на статью из Спортивного кодекса ФИА, где упоминаются такие нарушения. Таким образом, Федерация не стала вносить новые правила, а лишь указала, что будет строже следить за выполнением существующих норм. Пока неизвестно, какие штрафы грозят нарушителям.

Предполагается, что сотрудники команды по-прежнему смогут наклоняться над трассой через просветы у пит-уолл, необходимые для демонстрации пит-бордов пилотам.

ФИА расширит размеры стартовых боксов на решетке после инцидентов с Алонсо и Оконом – изменения вступят в силу с Гран-при Австралии

Фото: соцсети команды «Ред Булл»

15 комментариев

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Марат Кагин
по сути опасно, но все таки хочется чтобы в гонке было немного авантюризма хоть в таких мелочах. когда то я очень негативно думал про хало, несколько жизней уже было спасено с тех пор. возможно и тут бы когда то кто нибудь бы пострадал.
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V3ttel
Ответ Великий Алонсо
Цирк, Ф1 скатывается постепенно в никуда
Куда. Он превращается в американское шоу под названием Формула-1. Не спорт, а шоу
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V3ttel
Ответ Виталий Белоус
А улыбаться можно?
Можно, но только по-американски. Лицемерно.
+2
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Святослав Типикин
Ответ Idacius
Когда уже Формула 1 придет к тому, чтобы отказаться от реальных гонок и гонять онлайн, чтобы было максимально безопасно.
И экологично
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Великий Алонсо
Цирк, Ф1 скатывается постепенно в никуда
+5
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+5
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Алексей Степанюк
Ответ Iurcel
Ага, под полным руководством Нетфликса)))
будет все равно лучше, чем под руководством ФИА.
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-3
-3
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Мозг987
Душнилы)
+2
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Iurcel
Ответ Алексей Степанюк
Как же ФИА горят из-за того, что все больше упускают контроль над Ф1. Надеюсь, через 2-3 года под новый регламент эту шарашкину контору пошлют далеко и на долго, и будут катать под полным руководством Либерти
Ага, под полным руководством Нетфликса)))
+4
-1
+3
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Lordk
Ответ Алексей Степанюк
Как же ФИА горят из-за того, что все больше упускают контроль над Ф1. Надеюсь, через 2-3 года под новый регламент эту шарашкину контору пошлют далеко и на долго, и будут катать под полным руководством Либерти
Либерти очень нужен независимый арбитр

Просто представьте как все плохо могло бы закончиться для них 2 года назад, если бы Маси был частью Либерти, а не частью ФИА.
+2
-2
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Any
Всегда ж так делали)
+1
0
+1
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Алексей Степанюк
Как же ФИА горят из-за того, что все больше упускают контроль над Ф1. Надеюсь, через 2-3 года под новый регламент эту шарашкину контору пошлют далеко и на долго, и будут катать под полным руководством Либерти
+3
-6
-3
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Gonshic
закручивают гайки, толлерантность блин и безопасность )))
0
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M93
Радоваться победам, подиумам хоть можно? Шампанское когда уберут?
+5
-1
+4
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Idacius
Когда уже Формула 1 придет к тому, чтобы отказаться от реальных гонок и гонять онлайн, чтобы было максимально безопасно.
+15
-2
+13
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Виталий Белоус
А улыбаться можно?
+16
-1
+15
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