ФИА запретила механикам забираться на ограждение, приветствуя гонщиков на финише

ФИА признала опасной традицию праздновать на ограждении пит-уолл.

На финише Гран-при Саудовской Аравии механики «Ред Булл» и « » приветствовали призеров , и , забравшись на ограждения у пит-уолл и наклоняясь над трассой. Подобное повторяется почти на каждом этапе «Формулы-1».

Гоночный директор серии Нильс Виттих сообщил в указаниях к Гран-при Австралии, что забираться на ограждения запрещено, сославшись на статью из Спортивного кодекса ФИА, где упоминаются такие нарушения. Таким образом, Федерация не стала вносить новые правила, а лишь указала, что будет строже следить за выполнением существующих норм. Пока неизвестно, какие штрафы грозят нарушителям.

Предполагается, что сотрудники команды по-прежнему смогут наклоняться над трассой через просветы у пит-уолл, необходимые для демонстрации пит-бордов пилотам.

ФИА расширит размеры стартовых боксов на решетке после инцидентов с Алонсо и Оконом – изменения вступят в силу с Гран-при Австралии

Фото: соцсети команды «Ред Булл»