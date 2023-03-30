ФИА запретила механикам забираться на ограждение, приветствуя гонщиков на финише
ФИА признала опасной традицию праздновать на ограждении пит-уолл.
На финише Гран-при Саудовской Аравии механики «Ред Булл» и «Астон Мартин» приветствовали призеров Серхио Переса, Макса Ферстаппена и Фернандо Алонсо, забравшись на ограждения у пит-уолл и наклоняясь над трассой. Подобное повторяется почти на каждом этапе «Формулы-1».
Гоночный директор серии Нильс Виттих сообщил в указаниях к Гран-при Австралии, что забираться на ограждения запрещено, сославшись на статью из Спортивного кодекса ФИА, где упоминаются такие нарушения. Таким образом, Федерация не стала вносить новые правила, а лишь указала, что будет строже следить за выполнением существующих норм. Пока неизвестно, какие штрафы грозят нарушителям.
Предполагается, что сотрудники команды по-прежнему смогут наклоняться над трассой через просветы у пит-уолл, необходимые для демонстрации пит-бордов пилотам.
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Просто представьте как все плохо могло бы закончиться для них 2 года назад, если бы Маси был частью Либерти, а не частью ФИА.