Джордж Расселл: «Одной практики за уик-энд достаточно»

Гонщики «Формулы-1» поддерживают сокращение практик.

С такой идеей выступил руководитель серии Стефано Доменикали. Итальянец пояснил, что намерен прийти к ситуации, когда гонщики в каждой сессии за что-то соревнуются.

Перед Гран-при Австралии пилот « » выступил за кардинальное урезание числа тренировок, но при этом призвал сохранить одну сессию без начисления очков или любых других бонусов.

«У нас нет тестов, и, на мой взгляд, одной сессии достаточно для того, чтобы сделать все необходимые вещи.

«Ф-1» – вершина автоспорта, и не хочется, чтобы у нас совсем не оставалось возможностей попробовать что-то новое. В этом порой и красота: у тебя есть 60-минутная сессия, и ты можешь поэкспериментировать. Если же ты сразу борешься за очки или какую-либо награду, то с меньшей вероятностью попробуешь что-то новое.

Естественно, чем больше тренировок, тем больше ты разгоняешься и чувствуешь себя в болиде увереннее. Не считаю правильным, что в «Формуле-1» втрое больше практик, чем в «Ф-3» и «Ф-2». Это им нужно предоставлять больше тренировок – в том числе потому, что у пилотов меньше гонок, они не так часто проводят тесты», – отметил Расселл.

«Согласен с Джорджем, – высказался гонщик « » . – Безусловно, три практики точно не нужны. С точки зрения пилота здорово, что можно поработать над тонкой настройкой и достичь идеального баланса. Но в целом, думаю, одной или максимум двух практик более чем достаточно».

«Безусловно, сессий много, особенно после «Ф-2», где нужно гораздо раньше начинать рисковать. Я новичок и не против двух или трех практик, но на будущее не думаю, что три сессии необходимы», – поделился мнением пилот «Уильямса» Логан Сарджент.

Позиция Нико Хюлькенберга из « » слегка отличается:

«Дело в личных предпочтениях. Мне кажется, сейчас нормальное количество практик.

Возвращаясь к тому, что сказал Джордж о молодежных сериях, мне тогда это нравилось: 30 минут тренировки в «Ф-2» и сразу квалификация».

Стефано Доменикали: «Хотел бы сократить практики «Ф-1» до минимума, они интересны только инженерам»