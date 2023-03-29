ФИА расширит размеры стартовых боксов на решетке после инцидентов с Алонсо и Оконом – изменения вступят в силу с Гран-при Австралии
ФИА внесет изменения в размеры стартовых боксов на решетке после недавних инцидентов с участием Фернандо Алонсо и Эстебана Окона.
В этом сезоне уже двое гонщиков – сначала Окон, а затем и Алонсо, – получали штрафы за некорректное расположение своих болидов на стартовой решетке перед началом гонки. При этом гонщики жалуются на то, что в силу особенностей конструкций новых машин четко увидеть границы стартового бокса, очерченного белыми линиями, почти не представляется возможным.
В ФИА, после обсуждения ситуации с гонщиками, решили внести изменения – уже с Гран-при Австралии ширина стартовых боксов будет увеличена на 20 см. Также по центру бокса будет проведена третья, дополнительная линия, чтобы помочь пилотам лучше ориентироваться в пространстве.
Судьи могут «потерять» болид «Ф-1» на треке с сотней камер? Даже когда его транслируют по ТВ? Оказывается, да!
А так-то у нее нет 2-ух титулов лучшего гонщика за плечами.
И хорошо бы систему ILS, как на самолётах для автопосадки.
Если серьезно, то выглядит так, будто у моей жены чувство габаритов машины получше будет. 😉