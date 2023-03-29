ФИА расширит размеры стартовых боксов на решетке после инцидентов с Алонсо и Оконом – изменения вступят в силу с Гран-при Австралии

ФИА внесет изменения в размеры стартовых боксов на решетке после недавних инцидентов с участием и .

В этом сезоне уже двое гонщиков – сначала Окон, а затем и Алонсо, – получали штрафы за некорректное расположение своих болидов на стартовой решетке перед началом гонки. При этом гонщики жалуются на то, что в силу особенностей конструкций новых машин четко увидеть границы стартового бокса, очерченного белыми линиями, почти не представляется возможным.

В , после обсуждения ситуации с гонщиками, решили внести изменения – уже с ширина стартовых боксов будет увеличена на 20 см. Также по центру бокса будет проведена третья, дополнительная линия, чтобы помочь пилотам лучше ориентироваться в пространстве.

Судьи могут «потерять» болид «Ф-1» на треке с сотней камер? Даже когда его транслируют по ТВ? Оказывается, да!