ФИА расширит размеры стартовых боксов на решетке после инцидентов с Алонсо и Оконом – изменения вступят в силу с Гран-при Австралии

Теги Гран-при Австралии ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 регламент Эстебан Окон Авто

ФИА внесет изменения в размеры стартовых боксов на решетке после недавних инцидентов с участием Фернандо Алонсо и Эстебана Окона.

В этом сезоне уже двое гонщиков – сначала Окон, а затем и Алонсо, – получали штрафы за некорректное расположение своих болидов на стартовой решетке перед началом гонки. При этом гонщики жалуются на то, что в силу особенностей конструкций новых машин четко увидеть границы стартового бокса, очерченного белыми линиями, почти не представляется возможным.

В ФИА, после обсуждения ситуации с гонщиками, решили внести изменения – уже с Гран-при Австралии ширина стартовых боксов будет увеличена на 20 см. Также по центру бокса будет проведена третья, дополнительная линия, чтобы помочь пилотам лучше ориентироваться в пространстве.

Судьи могут «потерять» болид «Ф-1» на треке с сотней камер? Даже когда его транслируют по ТВ? Оказывается, да!

6 комментариев

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Хрен Винтов
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
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Тебе расскажи - тебе тоже захочется. 🤣
А так-то у нее нет 2-ух титулов лучшего гонщика за плечами.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ Хрен Винтов
Не забудьте вмонтировать огоньки, как на посадочной полосе... И хорошо бы систему ILS, как на самолётах для автопосадки. Если серьезно, то выглядит так, будто у моей жены чувство габаритов машины получше будет. 😉
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Хрен Винтов
Не забудьте вмонтировать огоньки, как на посадочной полосе...
И хорошо бы систему ILS, как на самолётах для автопосадки.
Если серьезно, то выглядит так, будто у моей жены чувство габаритов машины получше будет. 😉
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Ан Кот
ведь могут же когда захотят находить достаточно разумное решение
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Антон
Шипы будут выдвигаться, как у полицейских заграждений.
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Rodbert
Я ж говорил, крестик сделайте, чтоб легче прицеливаться. Ну ладно, линия тоже пойдет.
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Xosrov Namazov
Оперативно и просто.
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