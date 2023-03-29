Джанкарло Минарди: «Алонсо – великий чемпион. И выиграл он намного меньше, чем предполагалось с учетом его таланта»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Минарди Джанкарло Минарди Формула-1 Астон Мартин Авто

Джанкарло Минарди поделился мнением о выступлениях Фернандо Алонсо в нынешнем сезоне.

Президент автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле, а также бывший владелец команды «Минарди» признал, что Алонсо мог бы всерьез бороться за чемпионский титул в этом году, если бы преимущество «Ред Булл» не было столь колоссальным.

«Могу лишь сказать вам, что когда я последний раз общался с Фернандо несколько месяцев назад, то видел в нем юношу – несмотря на его возраст, что ему почти 42 года, с точки зрения жизненной силы, настоя, физического состояния, он еще молод. Так что по Фернандо точно не скажешь, что ему уже столько лет.

Несомненно, Фернандо  – великий чемпион. И выиграл он намного меньше, чем можно предположить с учетом его таланта. У настоящих чемпионов в сравнении с остальными есть нечто особенное. Я видел мотивированного Фернандо, который сделал осознанный выбор, во многом рискованный, но он считал его для себя правильным.

И сейчас я вижу Фернандо за рулем чрезвычайно конкурентоспособной машины. Это были два трудных года, поэтому скачок ощущается просто огромным. И он доказывает, что он Фернандо Алонсо – он дает результат и обеспечивает ключевую разницу за счет природного таланта, подкрепленного огромным опытом.

Мы уже видели в его исполнении несколько невероятных обгонов и настолько бережную работу с шинами, на которую способен только истинный чемпион.

Я считаю, что «Астон Мартин» и Фернандо получат огромное удовольствие от работы друг с другом. Им не повезло только с тем, что впереди них, к несчастью, сейчас есть «Ред Булл», превзойти который будет практически невозможно», – рассказал Минарди.

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5 комментариев

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Donotbother
Ответ Великий Алонсо
Об этом все твердят. Главная несправедливость в истории спорта это всего 2 титула Алонсо, когда пилотаж и Величие этого гения тянет на 10 титулов.
Склочность характера, особенно ярко выразившаяся в поздней начальной и средних стадиях карьеры - вот тебе и 2 титула всего при таком потенциале.
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Rafael Sarkisian
Минарди)) эх, что-то из конца 90-х - начала 00-х...
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Incendier Deafening
Как всегда, либо сотрудник команды, либо дружаня. Остальной мир восхваляют непредвзято Хэма или Макса. Классика из жизни Фуфлонсо.
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golubovich
Фернандо, вперед! Ждём интересных гонок!
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Великий Алонсо
Об этом все твердят. Главная несправедливость в истории спорта это всего 2 титула Алонсо, когда пилотаж и Величие этого гения тянет на 10 титулов.
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