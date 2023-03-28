Гюнтер Штайнер: «Хюлькенберг дал «Хаасу» то, что мы искали»

Гюнтер Штайнер сообщил, что уже помог « ».

Хюлькенберг заменил и стал напарником . Нико выступил лучше партнера в обеих квалификациях, однако единственное на данный момент очко «Хааса» заработал датчанин.

«Я считаю, он дал то, что мы искали. И мы тут же это почувствовали. У Кевина возникли проблемы в квалификации, у Нико – нет. Но Кевин не расстроился – на самом деле он был вполне доволен, что Нико не испытывал трудности, поскольку понимал, что ему просто нужно прибавить.

В противном случае возникли бы вопросы: «Что не так?» Мы квалифицировались 15-м и 18-м – это катастрофа? Но [в ] мы довольно сильно проявили себя и пробились в третий сегмент. Так что Кевин понял, что темп есть, просто нужно его найти», – сообщил руководитель «Хааса».

Штайнер подчеркнул, что особую роль играет опыт Хюлькенберга:

«Поэтому мы его взяли. Можно подумать, я говорю задним умом, но все мы понимали, что команды пойдут в этом направлении, учитывая [финансовый] регламент.

Есть десять хороших команд, и все они работают со схожими бюджетами, у всех хорошие гонщики, организации стабильны с финансовой и технической точек зрения. Поэтому все сближаются, и такая маленькая – точнее, большая – вещь как гонщик способна изменить ситуацию, если он может сразу же выжимать из машины максимум.

Этого мы и хотели, команде был нужен опытный гонщик, который позволил бы двигаться в данном направлении. Конечно, мы очень довольны».

Гюнтер Штайнер: «По скорости на одном круге мы не уступаем «Альпин»

У «Ред Булл» и «Хааса» – наиболее эффективная DRS, «Астон Мартин» – худший (F1 Data Analysis)