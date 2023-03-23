У «Ред Булл» и «Хааса» – наиболее эффективная DRS, «Астон Мартин» – худший (F1 Data Analysis)

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«Ред Булл» получает наибольшее преимущество от использования системы DRS.

Проект F1 Data Analysis оценил эффективность активного заднего антикрыла на основе данных, полученных на Гран-при Саудовской Аравии. В частности, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отмечал, с какой легкостью его обогнал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с помощью DRS. Оказалось, что чемпионы «Формулы-1» с открытым антикрылом действительно ускоряются значительно лучше соперников.

Снижение лобового сопротивления оценивалось путем сравнения ускорения при заданной скорости с DRS и без нее. Проект учитывал влияние слипстрима, эффект от которого при анализе каждого круга усреднялся.

Командой с наименее эффективной DRS оказался «Астон Мартин», «Мерседес» также в числе худших, а наиболее эффективно система работает у «Ред Булл» и «Хааса». Это объясняет, почему Серхио Перес легко обогнал Фернандо Алонсо, в то время как пилот «Астон Мартин» не мог совершить обратный обгон, хотя какое-то время держался на хвосте «Ред Булл». Отмечается, что влияние DRS естественным образом зависит от аэродинамики машины. Например, конфигурация «Мерседеса» с низкой прижимной силой способствует меньшему эффекту в сравнении высокозагруженной аэродинамикой «Ред Булл».

Снижение лобового сопротивления при использовании DRS в процентах
 
«Астон Мартин»: 20,7
«Альфа Таури»: 21,5
«Мерседес»: 23,8
«Альфа Ромео»: 27,7
«Макларен»: 27,9
«Альпин»: 28
«Феррари»: 28,3
«Уильямс»: 30,4
«Хаас»: 31,5
«Ред Булл»: 31,5
 

Издание The Race делится данными из «скоростной ловушки» в Джидде: Ферстаппен достиг скорости в 342,7 км/ч, что на 6 км/ч больше, чем у второго места, на котором оказался Логан Сарджент из «Уильямса», и на 16,6 км/ч больше показателя Хэмилтона. Все эти величины показаны с помощью DRS.

Льюис Хэмилтон о «Ред Булл»: «Еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1»

2 комментария

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Андрей Омельянович
Слушал подкаст SkySports F1, где был Крофти и он рассказал о своем разговоре с человеком из Феррари.
-Вы что, приглушили двигатели ?
-(грустно) Нет..
-(задумчивый Крофти) хмм
-(грустно) Да..
Он прямо в разговоре передал эти интонации и выражение лица.
Так что главные соперники РБ в этом сезоне - надёжность и внутренняя грызня, которую пресса будет раздувать при первом удобном случае
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Jetter
Фэллоусу забыли рассказать, как работает ДРС. Приходится самому придумывать.
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