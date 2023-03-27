Гюнтер Штайнер: «По скорости на одном круге мы не уступаем «Альпин»

Теги Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер Гран-при Саудовской Аравии Альпин Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о текущих возможностях команды.

По словам Штайнера, на старте сезона «Хаас» вполне способен бороться с конкурентами в середине пелотона.

«По скорости на одном круге мы не уступаем «Альпин». Оба гонщика «Хааса» способны пробиваться в третий сегмент квалификации. В Саудовской Аравии Нико Хюлькенбергу не повезло с тем, что его предпоследний круг был отменен. На последних минутах второго сегмента напряжение было столь велико, что Нико упустил время в последнем повороте. У Кевина же была проблема с тем, что коробка передач переключалась на пониженную передачу с задержкой. Если бы не эти проблемы, он бы тоже прошел в третий сегмент.

Кевину удалось заработать одно очко. Во второй половине пелотона плотность настолько высока, что каждый заработанный балл тут на вес золота», – рассказал Штайнер.

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