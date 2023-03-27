Дэвид Култхард: «Мерседесу» придется искать путь назад в сложных условиях – раньше они с подобной ситуацией не сталкивались»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о неудачном начале сезона-2023 для « ».

«На мой взгляд, это типичная ситуация, в которой успех – плохой учитель. Когда вы так много побеждаете, выигрываете так много гонок, все начинают превозносить вас до небес. И вы правда легко можете поверить в свою исключительность.

Теперь им придется искать путь обратно в более сложных условиях, потому что раньше они с подобной ситуацией не сталкивались.

При этом не стоит забывать о том, что именно эта команда боролась за титул до самого конца, до самой последней гонки сезона-2021», – рассказал Култхард.

Пилот «Ф-1» разбивает штампы из фильмов о гонках: без шлема глаз не открыть, работа рулем – сказка, дрифт в заезде – вредный