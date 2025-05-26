Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
Впервые главный турнир страны по дрифту приехал на трассу «Игора Драйв» весной – непредсказуемости уик-энду добавила переменчивая погода, которая на протяжении всех дней бросала вызов пилотам, заставляя их постоянно адаптироваться к меняющемуся покрытию.
«Обновленная конфигурация «Игора Драйв», наверное, стала одной из самых сложных, потому что здесь пять перекладок, причем они все на большой скорости. И нужно быть очень точным, чтобы выполнить судейское задание.
В итоге все удалось. Мы очень довольны! Да и Петербург над нами сжалился и в субботу во второй половине дня, и в воскресенье – самые красивые и самые серьезные заезды были уже посуху», – подвел итоги этапа руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.
RDS GP 2025. 2-й этап. «Игора Драйв». Личный зачет. Топ-3:
Антон Козлов (Carville Racing) – 255 баллов;
Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт») – 195 балла;
Дамир Идиятулин (Fresh Racing) – 147 баллов;
RDS GP 2025. 2-й этап. «Игора Драйв». Командный зачет. Топ-3:
«LECAR Одержимые Моторспорт» – 267 баллов;
Carville Racing – 257 баллов;
Takayama Forward Auto – 225 баллов.
Гран-При Российской Дрифт Серии отправится в Нижний Новгород, где на трассе NRing на автодроме «Нижегородское кольцо» 14-15 июня пройдет следующий уик-энд RDS GP 2025.