Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP

Второй этап RDS GP 2025 завершился в Санкт-Петербурге.

Впервые главный турнир страны по дрифту приехал на трассу «Игора Драйв» весной – непредсказуемости уик-энду добавила переменчивая погода, которая на протяжении всех дней бросала вызов пилотам, заставляя их постоянно адаптироваться к меняющемуся покрытию.

«Обновленная конфигурация «Игора Драйв», наверное, стала одной из самых сложных, потому что здесь пять перекладок, причем они все на большой скорости. И нужно быть очень точным, чтобы выполнить судейское задание.

В итоге все удалось. Мы очень довольны! Да и Петербург над нами сжалился и в субботу во второй половине дня, и в воскресенье – самые красивые и самые серьезные заезды были уже посуху», – подвел итоги этапа руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

RDS GP 2025. 2-й этап. «Игора Драйв». Личный зачет. Топ-3:

Антон Козлов (Carville Racing) – 255 баллов;

Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт») – 195 балла;

Дамир Идиятулин (Fresh Racing) – 147 баллов;

RDS GP 2025. 2-й этап. «Игора Драйв». Командный зачет. Топ-3:

«LECAR Одержимые Моторспорт» – 267 баллов;

Carville Racing – 257 баллов;

Takayama Forward Auto – 225 баллов.

Гран-При Российской Дрифт Серии отправится в Нижний Новгород, где на трассе NRing на автодроме «Нижегородское кольцо» 14-15 июня пройдет следующий уик-энд RDS GP 2025.