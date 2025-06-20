Джолион Палмер: «Случившееся в Канаде – сигнал того, на какие риски Норрис теперь готов идти в борьбе с Пиастри»

Норрис готов к жесткой борьбе за титул – считает Палмер.

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер поделился мнением о том, какие выводы можно сделать из инцидента со столкновением между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на Гран-при Канады .

Палмер считает, что столь жесткой, пусть и не очень продуманной атакой, Норрис показал свою готовность идти до конца в борьбе за титул.

«Случившееся в Канаде – это однозначный сигнал о намерениях со стороны относительно того, на какие риски теперь готов идти Норрис в борьбе со своим напарником.

Это показывает, что время для любой видимости командной работы прошло, и что в оставшихся гонках сезона перчатки будут сброшены и начнется настоящая борьба между напарниками.

При этом Пиастри получил самое большое на данный момент преимущество по очкам в чемпионате, а у Норриса будет еще неделя на то, чтобы пожалеть о случившемся и подумать, что и как он мог бы сделать иначе», – рассказал Палмер.

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