0

«Макларен» организовал для Брэда Питта заезды за рулем болида «Ф-1»

В «Макларене» провели для Брэда Питта тесты на болиде «Формулы-1».

Звезда Голливуда Брэд Питт играет главную роль в фильме «Ф-1», премьера которого состоялась в эти выходные в Нью-Йорке.

Для съемок создателям фильма был предоставлен болид, построенный «Мерседесом» на основе шасси «Формулы-2».

Теперь же, по информации RacingNews365, в «Макларене» сделали красивый жест и организовали для Питта тесты за рулем настоящего болида «Формулы-1». Для мероприятия был выбран болид MCL60 2023 года.

Сами тесты проходили в течение двух дней на автодроме «Трасса Америк» в Остине. В среду Ландо Норрис провел для Питта демонстрационные заезды, обозначив траекторию и точки торможения. В тот же день свои тесты провел участник молодежной программы «Макларена» Алекс Данн. В то время как в среду Питт смог сам сесть за руль болида «Макларена» и попробовать свои силы на трассе.

Гонщики посетили премьеру фильма «Формула-1» в Нью-Йорке

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365.com
Брэд Питт
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoМакларен
Трасса Америк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Линдблад проведет первые тесты за рулем болида «Рейсинг Буллз»
53 минуты назад
Гюнтер Штайнер: «Учитывая исторические примеры, Вассер может стать следующим козлом отпущения в «Феррари»
5сегодня, 09:36
Джолион Палмер: «Случившееся в Канаде – сигнал того, на какие риски Норрис теперь готов идти в борьбе с Пиастри»
сегодня, 08:22
Ральф Шумахер: «Норрису нужно очистить голову и заниматься тем, в чем он хорош – быстро гонять»
сегодня, 08:04
Дженсон Баттон: «Здорово, что оба гонщика «Макларена» готовы к жесткой борьбе»
сегодня, 07:32
Фредерик Вассер: «Гораздо важнее, насколько эффективно вы работаете с машиной, чем ее максимальный потенциал»
8сегодня, 07:17
Хуан-Пабло Монтойя: «Почему Норрис не получил штрафные баллы за настоящую глупость? Вот на что жалуется Ферстаппен, говоря о паспортах пилотов»
25вчера, 17:50
Ярно Трулли: «Впечатление, что «Феррари» не хватает технического директора. Напоминает «Тойоту»-2009 – чередовались отличные и плохие результаты»
11вчера, 16:33
Ральф Шумахер считает Хюлькенберга подходящим пилотом для «Ред Булл»: «Он ладит с Ферстаппеном, Макс ценил бы Нико больше, чем других напарников»
8вчера, 15:12
Эстебан Окон: «Неправда, что Стролл в «Ф-1» благодаря деньгам. Ланс выигрывал в картинге с Ферстаппеном, Леклером, мной, он увлечен гонками как никто другой»
12вчера, 14:18
Ко всем новостям
Последние новости
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото