«Макларен» организовал для Брэда Питта заезды за рулем болида «Ф-1»

В «Макларене» провели для Брэда Питта тесты на болиде «Формулы-1».

Звезда Голливуда Брэд Питт играет главную роль в фильме «Ф-1», премьера которого состоялась в эти выходные в Нью-Йорке.

Для съемок создателям фильма был предоставлен болид, построенный «Мерседесом» на основе шасси «Формулы-2».

Теперь же, по информации RacingNews365, в «Макларене » сделали красивый жест и организовали для Питта тесты за рулем настоящего болида «Формулы-1». Для мероприятия был выбран болид MCL60 2023 года.

Сами тесты проходили в течение двух дней на автодроме «Трасса Америк » в Остине. В среду Ландо Норрис провел для Питта демонстрационные заезды, обозначив траекторию и точки торможения. В тот же день свои тесты провел участник молодежной программы «Макларена» Алекс Данн. В то время как в среду Питт смог сам сесть за руль болида «Макларена» и попробовать свои силы на трассе.

Гонщики посетили премьеру фильма «Формула-1» в Нью-Йорке