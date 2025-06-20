Гюнтер Штайнер: «Макларену» еще повезло, что Норрис своим маневром не выбил Пиастри»

Штайнер оценил положение «Макларена» после столкновения Норриса с Пиастри.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что Ландо Норрис в ближайшее время может потерять шансы на борьбу за титул.

По мнению Штайнера, если положение дел не изменится, в «Макларене » могут негласно сделать ставку на Пиастри и начать применять командную тактику.

«Это была настоящая ошибка, как признал и сам Ландо. Но ты не можешь позволить себе допускать такие ошибки, если хочешь выиграть чемпионский титул. Так что я полагаю, что Норрис не выиграет титул в этом году. При этом вы знаете, что я высоко оцениваю Ландо как гонщика, но проблема в том, что в таких ситуациях он постоянно теряет голову.

Думаю, в какой-то момент в «Макларене» сделают это [начнут применять командную тактику]. Может, публично они не станут это признавать, но в какой-то момент мы можем это увидеть. В том числе потому, что в Канаде «Макларен» уже не смотрелся так доминирующе.

В такой ситуации команда должна быть осторожной, думать о преследователях. Да, у них по-прежнему есть хорошее преимущество в Кубке конструкторов, но в прошлом году «Ред Булл» тоже поначалу лидировал, а «Макларен» догонял. Так что да, им стоит быть осторожными.

И дело не только в этом. На самом деле «Макларену» в данной ситуации еще повезло, что Норрис своим маневром не выбил и Пиастри, потому что в такой ситуации все могло бы закончиться проколом колеса на болиде Оскара . И все было бы кончено. Не знаю, как Пиастри не получил прокол колеса в этом эпизоде», – рассказал Штайнер.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?