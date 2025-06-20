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Макс Ферстаппен: «Никогда не сомневался, что Антонелли сможет попасть на подиум уже в этом году»

Ферстаппен не удивлен подиуму Антонелли в Монреале.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что попадание на подиум на Гран-при Канады, которое стало для Андреа Кими Антонелли первым за карьеру в «Формуле-1», не было для него сюрпризом.

«Лично я не удивлен. Я знал о Кими еще когда он пробивался наверх через картинг – уже тогда люди говорили о нем много хорошего. Так что я за ним приглядывал.

Как мне кажется, очень впечатляет то, насколько он быстр от природы. И еще он мне очень нравится своим приземленным, спокойным подходом к работе. Это прекрасные качества.

Я никогда и не сомневался, что он сможет попасть на подиум уже в этом году. Хотя у него и была пара неудачных гонок – одним из неудач стал спринт, где ему не повезло на пит-стопе в том числе из-за меня. Но его попадание на подиум было вопросом времени.

И я очень рад, что Кими сумел этого добиться. Это придаст ему уверенности, станет положительным импульсом. И он будет становиться только лучше.

Это его дебютный сезон – ему еще предстоит научиться очень многому, пережить много нового. Ты учишься как на слабых, так и на хороших гонках», – рассказал Ферстаппен.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Канады
logoРед Булл
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
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