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Жак Вильнев: «Перспектива дисквалификации на одну гонку влияет на пилотаж Ферстаппена»

Ферстаппен стал меньше атаковать из-за риска дисквалификации – считает Вильнев.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что на Гран-при Канады Макс Ферстаппен намеренно действовал не так агрессивно, как обычно. И что причиной этого изменения является риск дисквалификации на одну гонку.

Ферстаппен находится в одном штрафном балле от того, чтобы получить дисквалификацию на один Гран-при – на его счету 11 штрафных баллов. При этом ближайшие 2 штрафных балла «сгорят» уже после Гран-при Австрии.

«Перспектива дисквалификации на одну гонку влияет на пилотаж Ферстаппена. Потому что последнее, что сейчас нужно Максу – это пропуск Гран-при.

Максу, возможно, хватало темпа для того, чтобы даже побороться с Джорджем Расселлом за победу. И он был впереди «Макларена». Он должен был заработать очки. И я уверен, что в «Ред Булл» состоялось довольно интенсивное обсуждение ситуации и того, как Максу нужно вести себя по ходу уик-энда. И там точно все шло не так, как обычно.

Думаю, в рамках обсуждений ситуации они говорили о том, что на публике поведение не меняется, но при этом Макс понимал, что не может позволить себе допустить еще одну ошибку. Потому что они не могут позволить себе отказаться от борьбы за чемпионат из-за дисквалификации.

Макс хорошо стартовал, но он вообще не атаковал, ни разу не давил на соперников по ходу гонки. Обычно на первом круге мы видим, как Макс атакует на пределе. В этот раз такого не было. Он хорошо контролировал свои эмоции и то, как проводил ту гонку», – рассказал Вильнев.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Гран-при Канады
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЖак Вильнев
logoМакс Ферстаппен
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