Флавио Бриаторе: «Команда довольна Колапинто, точка. В прессе же постоянно публикуется всякая чушь»

«Альпин» не собирается менять Колапинто – заявил Бриаторе.

Исполнительный консультант «Альпин » Флавио Бриаторе в интервью аргентинской прессе высказался в защиту Франко Колапинто , назвав слухи о возможной замене гонщика на Пауля Арона полной чушью.

По словам Бриаторе, в «Альпин» полностью доверяют Колапинто, а постоянный шум в прессе лишь мешает аргентинцу быстрее пройти процесс адаптации и выйти на свой уровень.

«Не думаю, что стоит обращать внимания на слухи. Команда довольна Франко, точка. Франко – часть нашей команды. Так что я не знаю, что это за слухи и откуда они берутся.

Проблема в том, что в прессе постоянно публикуется всякая чушь. И это ваша вина, а не наша. Вся эта чушь исходит в том числе из Аргентины, от людей оттуда. Так что вам стоит винить себя.

Вам не стоит спрашивать меня, почему вы сами распространяете всю эту чуть о Франко. Ответственность лежит на вас. Более того, если вы будете продолжать в том же духе, на пользу Франко это точно не пойдет. Вы должны поддерживать Франко, а не давить на него – если вы конечно профессионалы и вам не все равно.

В соцсетях полно идиотов. Но вы [аргентинские журналисты] – если у вас появился свой гонщик «Формулы-1», вам нужно защищать его. Ведь он еще молодой парень и только пришел в команду. И понятно, что поначалу ему непросто. Но постепенно он начинает все больше доверять машине, начинает все более уверенно себя чувствовать», – рассказал Бриаторе.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?