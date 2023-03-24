Карлос Сайнс: «С 2021 до 2023 года «Феррари» добилась огромного прогресса. Просто этого оказалось недостаточно»

Пилот « » поделился мнением о текущем положении команды.

По мнению Сайнса, текущее место «Феррари» в расстановке сил просто говорит о том, что другим командам удалось добиться чуть большего прогресса.

«Мне кажется, текущая картина просто является признаком того, что кто-то просто справился с задачей лучше «Феррари», и что нам нужно поднимать планку, становиться лучше. Но хотя мы каждый год поднимаем планку и становимся сильнее и сильнее, как команда, другие делают то же самое.

Дело ведь не только в том, какого прогресса вы способны добиться в новом сезоне в сравнении с предыдущим сезоном, а какого прогресса вы можете добиться относительно соперников.

Я провел в «Феррари» три года и могу сказать, что с 2021 до 2023 года команда добилась огромного прогресса. Просто этого оказалось недостаточно, чтобы победить « » или « ». В 2021 году мы были третьими, в прошлом году вторыми.

Старт этого сезона получился тяжелым. Мы столкнулись с проблемами и с гоночным темпом, и с надежностью техники, чего мы, честно говоря, не ожидали, и это немного выбило нас из колеи. Но мы делаем все возможное, чтобы этого не допустить.

И я думаю, что правильным было бы оценить положение команды ближе к концу сезона, поскольку еще одна область, в которой вам нужно развиваться – это способность становиться лучше, учась на ошибках», – рассказал Сайнс.

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