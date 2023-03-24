Кристиан Хорнер: «Ред Булл» нужно пользоваться ситуацией и зарабатывать преимущество»

Руководитель « » заявил, что после уверенного старта сезона команде нельзя расслабляться.

Хорнер считает, что в «Ред Булл» должны продолжать активно работать над развитием болида, поскольку с течением времени конкуренты неизбежно будут сокращать отставание.

«Сезон только начался. То есть, всего нас ждут 23 гонки, а провели мы пока только две – в Бахрейне и Джидде.

Да и места проведения гонок сильно отличаются друг от друга. На следующей неделе нас ждет Гран-при Австралии, так что я уверен, все еще будет меняться. Но мы надеемся, что сумеем добиться от машины большей эффективности и производительности.

Этот регламент еще относительно «молод». Новые правила действуют всего второй год. Так что я жду, что по ходу сезона отрывы между командами будут сокращаться, плотность будет расти.

Так что нам нужно пользоваться ситуацией и зарабатывать преимущество, пока солнце светит нам, пока у нас есть настолько конкурентоспособная машина», – рассказал Хорнер.

Судьи могут «потерять» болид «Ф-1» на треке с сотней камер? Даже когда его транслируют по ТВ? Оказывается, да!