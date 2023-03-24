В США может появиться 4-й Гран-при «Формулы-1» – в Атлантик-Сити одобрили проект строительства трассы

В «Формуле-1» в обозримом будущем может появиться уже четвертый на территории США.

Как сообщается, городской совет Атлантик-Сити (курортный город в штате Нью-Джерси) утвердил постройку гоночной трассы на месте ныне заброшенного аэропорта в «Бэйдер Парк».

Общая стоимость работ оценивается в $3 млрд. В проект входит постройки жилого района, торговых площадок, а также трасса, спроектированная по стандартам «Формулы-1». Проект уже был подписал мэром Атлантик-Сити. Предполагается, что на реализацию проекта уйдет 6-9 лет.

Изначально в Нью-Джерси собирались принимать у себя Гран-при «Формулы-1» еще в 2013 году, но проект тогда не получил необходимой поддержки и был закрыт.

Судьи могут «потерять» болид «Ф-1» на треке с сотней камер? Даже когда его транслируют по ТВ? Оказывается, да!