В США может появиться 4-й Гран-при «Формулы-1» – в Атлантик-Сити одобрили проект строительства трассы

Теги Гран-при США Формула-1 Гран-при Майами Гран-при Лас-Вегаса Авто

В «Формуле-1» в обозримом будущем может появиться уже четвертый Гран-при на территории США.

Как сообщается, городской совет Атлантик-Сити (курортный город в штате Нью-Джерси) утвердил постройку гоночной трассы на месте ныне заброшенного аэропорта в «Бэйдер Парк».

Общая стоимость работ оценивается в $3 млрд. В проект входит постройки жилого района, торговых площадок, а также трасса, спроектированная по стандартам «Формулы-1». Проект уже был подписал мэром Атлантик-Сити. Предполагается, что на реализацию проекта уйдет 6-9 лет.

Изначально в Нью-Джерси собирались принимать у себя Гран-при «Формулы-1» еще в 2013 году, но проект тогда не получил необходимой поддержки и был закрыт.

Судьи могут «потерять» болид «Ф-1» на треке с сотней камер? Даже когда его транслируют по ТВ? Оказывается, да!

5 комментариев

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индийский огурчик
там был уже проект, когда-то и дальше слухов это не зашло
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TravenS
Пусть тогда уж чередуются по сезонам, а то шляпа какая-то получится
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M93
Трасса 4 км окружённая жилыми домами и развлекательными объектами. Маловероятно, что там получится классная трасса с интересными гонками. Тут скорее сама трасса один из развлекательных объектов.
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Gonshic
Ф1 медленно превращается в ИндиФ1кар ))))))))))
+1
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avcgloronalduMU
США спортивная держава, для них провести чемп мира по футболу для 50 сборных не составит труда
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-2
-2
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