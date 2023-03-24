Гельмут Марко: «На самом деле перед Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен серьезно переболел гриппом»

Советник « » рассказал о том, в каком состоянии выступал на .

Изначально сообщалось, что Ферстаппен пропустит медиа-день в четверг из-за восстановления после пищевого отравления. В действительности, по словам Марко, проблемы с желудком были лишь одним из симптомов – и что на самом деле Макс серьезно переболел гриппом.

«На самом деле Макс серьезно переболел гриппом и только-только восстановился. Вы вообще видели, в каком он был состоянии, когда выбрался из кокпита болида?

В общем все это прошло для него не лучшим образом и ему хотелось как можно быстрее все закончить и вернуться в постель», – рассказал Марко.

Судьи могут «потерять» болид «Ф-1» на треке с сотней камер? Даже когда его транслируют по ТВ? Оказывается, да!