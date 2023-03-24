Гельмут Марко: «На самом деле перед Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен серьезно переболел гриппом»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, в каком состоянии Макс Ферстаппен выступал на Гран-при Саудовской Аравии.

Изначально сообщалось, что Ферстаппен пропустит медиа-день в четверг из-за восстановления после пищевого отравления. В действительности, по словам Марко, проблемы с желудком были лишь одним из симптомов – и что на самом деле Макс серьезно переболел гриппом.

«На самом деле Макс серьезно переболел гриппом и только-только восстановился. Вы вообще видели, в каком он был состоянии, когда выбрался из кокпита болида?

В общем все это прошло для него не лучшим образом и ему хотелось как можно быстрее все закончить и вернуться в постель», – рассказал Марко.

Судьи могут «потерять» болид «Ф-1» на треке с сотней камер? Даже когда его транслируют по ТВ? Оказывается, да!

3 комментария

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Rjcnbr
Так грипп, понос или Йос избил. Пора уже разобраться, ведь это именно то чего ждут все фанаты эф-один по всей Земле, потому что окологоночная муть уже давно обходит по интересу городские паровозы
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quznez
Кстати, сейчас такой грипп, что иногда кажется, корона была насморком. Не припомню, чтобы меня та́к колбасило от гриппа.
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Luca di Montezemolo
Комменты про превозмогание будут?
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