Гельмут Марко: «На самом деле перед Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен серьезно переболел гриппом»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, в каком состоянии Макс Ферстаппен выступал на Гран-при Саудовской Аравии.
Изначально сообщалось, что Ферстаппен пропустит медиа-день в четверг из-за восстановления после пищевого отравления. В действительности, по словам Марко, проблемы с желудком были лишь одним из симптомов – и что на самом деле Макс серьезно переболел гриппом.
«На самом деле Макс серьезно переболел гриппом и только-только восстановился. Вы вообще видели, в каком он был состоянии, когда выбрался из кокпита болида?
В общем все это прошло для него не лучшим образом и ему хотелось как можно быстрее все закончить и вернуться в постель», – рассказал Марко.
Судьи могут «потерять» болид «Ф-1» на треке с сотней камер? Даже когда его транслируют по ТВ? Оказывается, да!
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