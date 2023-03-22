Ландо Норрис: «На самом деле у «Макларена» все не так плохо, как может показаться»

Пилот «Макларена» поделился мнением о положении команды на старте сезона-2023.

По словам Норриса, у «Макларена» дела идут не так плохо, как может показаться, учитывая отсутствие заработанных очков и последнее на данный момент место в Кубке конструкторов.

Норрис отметил, что в Саудовской Аравии ему понравилась борьба с на трассе.

«Да, первый опыт борьбы с Оскаром получился интересным, мне понравилось. Команда сказала мне не слишком жестко с ним бороться, так что в итоге я его пропустил. Возможно, я бы и сам сумел достать «Уильямс». Но в итоге да, я пропустил Оскара, чуть облегчив ему жизнь. Дал ему шанс попробовать обогнать «Уильямс», и он им воспользовался. Вероятно, если бы мы боролись за очки, все было бы немного иначе, но когда речь о 16-17 позиции…

На самом деле я не думаю, что у « » все настолько плохо. Ситуация мало чем отличается от прошлогодней, скорее мы даже стали чуть лучше. Просто плотность в пелотоне заметно выросла.

Просто у нас часто возникают проблемы – у нас были проблемы с надежностью в первой гонке, потом моя ошибка в квалификации, у Оскара тоже были проблемы, инцидент с Гасли дорого обошелся команде. Но все не так плохо, как можно показаться со стороны. Мы недостаточно быстры – таков будет честный ответ. Просто когда плотность в пелотоне выше, чем когда либо, ошибки бьют по вам намного сильнее», – рассказал Норрис.

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