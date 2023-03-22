Карлос Сайнс: «Никогда не принадлежал к числу тех, кто беспокоится из-за доминирования одной команды»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что никогда не понимал недовольства доминированием одной команды в «Формуле-1».

Сайнс считает, что люди, расстраиваясь из-за слабой интриги и преимущества одной команды над остальными, забывают отдать должное этой самой команде.

«Я никогда не принадлежал к числу тех, кто беспокоится из-за доминирования одной команды. Потому что если какая-то команда получает доминирующее преимущество – это значит, что она просто лучше других сделала свою работу. И такие результаты вполне заслуженны.

То есть, я был бы рад, если бы сейчас в «Ф-1» доминировала наша команда, мне бы этого хотелось. И оказавшись в таком положении начинал бы злиться от того, что людям это не нравится.

К сожалению, это в большей степени соревнование машин, а не гонщиков. Мы знаем, что обеспечивает ключевую разницу. Хотя у «Ред Булл», зачастую, всегда был очень сильный состав пилотов. И если ваша машина получилась действительно хорошей, другие гонщики мало что смогут сделать, чтобы остаться в борьбе. Такова природа «Ф-1», мы неоднократно видели это в прошлом. Так что ничего нового тут нет», – рассказал Сайнс.

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