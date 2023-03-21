Нико Росберг: «Вольфф остается лучшим руководителем команды «Ф-1» для меня»

назвал сильнейшего босса в «Формуле-1».

Несмотря на трудный старт сезона-2023 в исполнении « », Росберг по-прежнему считает лучшим своего бывшего начальника .

«Для всех в команде это невероятно тяжелая ситуация. Команда привыкла к победам, она написала величайшую историю успеха в спорте на все времена – восемь титулов подряд. Поэтому очень трудно принять, что ситуация не улучшилась, а скорее ухудшилась в сравнении с концом прошлого сезона.

И да, в конечном счете ответственность на Тото. Для меня он остается лучшим руководителем команды «Формулы-1». Я лично знаю, насколько он компетентен, и успех в последние годы тоже это доказывает.

Но всякие победы в какой-то момент подходят к концу, и теперь перед командой стоит невероятно сложный вызов: вновь перевернуть ситуацию, правильно реорганизовать коллектив», – поделился рассуждениями чемпион мира 2016 года.

Льюис Хэмилтон: «У болида-2023 есть особенность, из-за которой мне некомфортно пилотировать – раньше ее не было»

Льюис Хэмилтон: «Было очень странно видеть «Феррари» позади нас»