Нико Росберг: «Вольфф остается лучшим руководителем команды «Ф-1» для меня»

Теги Нико Росберг Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Нико Росберг назвал сильнейшего босса в «Формуле-1».

Несмотря на трудный старт сезона-2023 в исполнении «Мерседеса», Росберг по-прежнему считает лучшим своего бывшего начальника Тото Вольффа.

«Для всех в команде это невероятно тяжелая ситуация. Команда привыкла к победам, она написала величайшую историю успеха в спорте на все времена – восемь титулов подряд. Поэтому очень трудно принять, что ситуация не улучшилась, а скорее ухудшилась в сравнении с концом прошлого сезона.

И да, в конечном счете ответственность на Тото. Для меня он остается лучшим руководителем команды «Формулы-1». Я лично знаю, насколько он компетентен, и успех в последние годы тоже это доказывает.

Но всякие победы в какой-то момент подходят к концу, и теперь перед командой стоит невероятно сложный вызов: вновь перевернуть ситуацию, правильно реорганизовать коллектив», – поделился рассуждениями чемпион мира 2016 года.

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2 комментария

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Batt Monner
Ответ irs118return
в чем он лучший??? а остальные типо не так компитентны, ой расмешил, как то не качественно лизнул) если Нико боится сказать ,я могу) в плане бесчестия может и лучший , другие отличительные качества я не заметил.
В работе с ФИА конечно. Не сомневаюсь, что в этом сезоне будут новые директивы в пользу Мерса и против РБ
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irs118return
в чем он лучший??? а остальные типо не так компитентны, ой расмешил,
как то не качественно лизнул)
если Нико боится сказать ,я могу)
в плане бесчестия может и лучший , другие отличительные качества я не заметил.
+3
-4
-1
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