Нико Росберг: «Вольфф остается лучшим руководителем команды «Ф-1» для меня»
Нико Росберг назвал сильнейшего босса в «Формуле-1».
Несмотря на трудный старт сезона-2023 в исполнении «Мерседеса», Росберг по-прежнему считает лучшим своего бывшего начальника Тото Вольффа.
«Для всех в команде это невероятно тяжелая ситуация. Команда привыкла к победам, она написала величайшую историю успеха в спорте на все времена – восемь титулов подряд. Поэтому очень трудно принять, что ситуация не улучшилась, а скорее ухудшилась в сравнении с концом прошлого сезона.
И да, в конечном счете ответственность на Тото. Для меня он остается лучшим руководителем команды «Формулы-1». Я лично знаю, насколько он компетентен, и успех в последние годы тоже это доказывает.
Но всякие победы в какой-то момент подходят к концу, и теперь перед командой стоит невероятно сложный вызов: вновь перевернуть ситуацию, правильно реорганизовать коллектив», – поделился рассуждениями чемпион мира 2016 года.
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как то не качественно лизнул)
если Нико боится сказать ,я могу)
в плане бесчестия может и лучший , другие отличительные качества я не заметил.