Льюис Хэмилтон: «Было очень странно видеть «Феррари» позади нас»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что не ожидал победы над «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии.

В Джидде Хэмилтону и Расселлу удалось финишировать впереди и Леклера, и Сайнса.

«Было очень странно видеть «Феррари» позади нас. Для нас это позитивные новости. Здесь покрытие трассы обладает другими свойствами. И мы пока не вполне все это понимаем – почему на одной трассе наша машина работает так, а на другой иначе.

Как бы то ни было, у этого уик-энда для нас было много положительных моментов. Понятно, что в первых нескольких гонках у команды будут как взлеты, так и падения. Надеюсь, что мы сможем как можно раньше получить необходимые обновления болида и постараемся сократить отставание от лидеров», – рассказал Хэмилтон.

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3 комментария

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Великий Алонсо
Что странного? Мерседес как минимум наравне по скорости с Феррари
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Alex Sin
Льюис ты лучше скажи как спина или опа не болят? А то может директиву надо написать в ФИА, запретить у РБ чего нибудь.
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Luca di Montezemolo
Не знаю что там положительного, максималка 328 и 343 ноу комментс,ну а то что фуры слились....бывает. До звездолета пару световых лет.
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