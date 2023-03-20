Льюис Хэмилтон: «Было очень странно видеть «Феррари» позади нас»

Пилот « » рассказал, что не ожидал победы над «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии.

В Джидде Хэмилтону и Расселлу удалось финишировать впереди и Леклера, и Сайнса.

«Было очень странно видеть «Феррари» позади нас. Для нас это позитивные новости. Здесь покрытие трассы обладает другими свойствами. И мы пока не вполне все это понимаем – почему на одной трассе наша машина работает так, а на другой иначе.

Как бы то ни было, у этого уик-энда для нас было много положительных моментов. Понятно, что в первых нескольких гонках у команды будут как взлеты, так и падения. Надеюсь, что мы сможем как можно раньше получить необходимые обновления болида и постараемся сократить отставание от лидеров», – рассказал Хэмилтон.

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