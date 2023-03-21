Руководитель «Астон Мартин»: «Второй сильный уик-энд подтвердил потенциал болида»

Майк Крак рассказал, что для «Астон Мартин» означают два успеха подряд.

завершил на подиуме Гран-при Саудовской Аравии, как и гонку в Бахрейне. Руководитель « » согласился, что новый триумф подтвердил способность команды показывать скорость на различных автодромах.

«Думаю, этот уик-энд подтвердил.

Нужно аккуратно подходить к таким заключениям. Есть два набора данных с двух совершенно разных трасс. И мы оказались сильны на этих автодромах, однако будут и другие.

Нельзя это недооценивать, поскольку все относительно: может, у соперников возникли проблемы, о которых мы не знаем, и расклад сил поменяется. Подождем и посмотрим. Спросите еще раз в конце сезона!

Ожидания [перед Гран-при Саудовской Аравии] у нас были сдержанными. У команды возникло ощущение, что мы, возможно, оказались менее конкурентоспособными в высокоскоростных секциях трека в . И второй момент – скорость на прямых. [В Джидде] доминируют те участки, на которых мы проявили себя не лучшим образом», – признался Крак.

Глава команды также ответил, можно ли догнать « »:

«Это хороший вопрос. Гонка обновлений началась, и мы сражаемся с командами, у которых другие возможности. Я говорю об инфраструктуре, о специалистах и просто об опыте.

Так что я бы с осторожностью делал прогнозы. Можем ли сохранить отставание, сократить его? Полагаю, придется потрудиться. В прошлом году мы продемонстрировали, что способны сокращать отставание даже от тех, кто впереди. Но это не означает, что мы обязательно повторим то же самое в нынешнем сезоне».

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