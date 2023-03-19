Гельмут Марко о лучшем круге Ферстаппена: «Типичный Макс. Это нельзя контролировать. Это просто Макс»

Советник « » подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, где команда взяла дубль.

Серхио Перес выиграл гонку, а Макс Ферстаппен стал вторым, стартовав с 15 места.

«Мы изначально предполагали, что Макс окажется на подиуме. Но все равно было напряженно, потому что он снова страдал от вибраций. На последнем круге он установил лучшее время – типичный Макс. Это нельзя контролировать. Это просто Макс.

Оба наших пилота постоянно спрашивали, у кого лучший круг. И Макс ждал последний круг, чтобы Перес уже не смог ему ответить. Для него [Ферстаппена] это означает лидерство в чемпионате. Мы очень довольны гонкой.

Это был превосходный уик-энд [для Переса]. С тех пор как он с нами, он становится лучше с каждым годом. Это видно по его почти равному с Максом положению в чемпионате», – отметил Марко.

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й