Нико Росберг о том, что сглазил Алонсо: «Пока прекращать постить селфи»

Теги Фернандо Алонсо Нико Росберг Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Авто

Нико Росберг сожалеет, что подвел Фернандо Алонсо.

Болельщики «Формулы-1» предполагают, что чемпион мира 2016 года негативно воздействует на пилотов – в частности, прогнозы Росберга зачастую реализуются с точностью до наоборот. В соцсетях существуют аккаунты, следящие за тем, кого на этот раз сглазил экс-гонщик «Мерседеса».

Перед гонкой Нико выложил фото с болидом «Астон Мартин» Алонсо.

«Победа Фернандо сегодня, как считаете? Старт с первого ряда, по гоночному темпу он близок к Пересу!» – добавил немец.

Фернандо пересек финишную черту третьим, однако затем лишился подиума из-за десятисекундного штрафа.

«На самом деле хотел, чтобы Фернандо выиграл… Думаю, пора прекращать постить селфи!» – сообщил Росберг после гонки.

Алонсо завоевал 100-й подиум в «Формуле-1». Но судьи его отобрали

Фернандо Алонсо о потере подиума: «Плохое шоу от ФИА. Но я пофотографировался, подержал трофей – не буду сильно переживать»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Фото: соцсети Нико Росберга

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Новость на уровне "У Вас там сидит сущность в виде гномика, я сейчас это почисТЮ, уберу . . ".
https://www.youtube.com/watch?v=276SDBDfa6Q&ab_channel=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Зубков
Пусть на фоне Максима селфи делает. Может, Перец тогда за титул поборется.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий