Нико Росберг о том, что сглазил Алонсо: «Пока прекращать постить селфи»

Нико Росберг сожалеет, что подвел Фернандо Алонсо.

Болельщики «Формулы-1» предполагают, что чемпион мира 2016 года негативно воздействует на пилотов – в частности, прогнозы Росберга зачастую реализуются с точностью до наоборот. В соцсетях существуют аккаунты, следящие за тем, кого на этот раз сглазил экс-гонщик « ».

Перед гонкой Нико выложил фото с болидом « » Алонсо.

«Победа Фернандо сегодня, как считаете? Старт с первого ряда, по гоночному темпу он близок к !» – добавил немец.

Фернандо пересек финишную черту третьим, однако затем лишился подиума из-за десятисекундного штрафа.

«На самом деле хотел, чтобы Фернандо выиграл… Думаю, пора прекращать постить селфи!» – сообщил Росберг после гонки.

Алонсо завоевал 100-й подиум в «Формуле-1». Но судьи его отобрали

Фернандо Алонсо о потере подиума: «Плохое шоу от ФИА. Но я пофотографировался, подержал трофей – не буду сильно переживать»

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Фото: соцсети Нико Росберга