Нико Росберг о том, что сглазил Алонсо: «Пока прекращать постить селфи»
Нико Росберг сожалеет, что подвел Фернандо Алонсо.
Болельщики «Формулы-1» предполагают, что чемпион мира 2016 года негативно воздействует на пилотов – в частности, прогнозы Росберга зачастую реализуются с точностью до наоборот. В соцсетях существуют аккаунты, следящие за тем, кого на этот раз сглазил экс-гонщик «Мерседеса».
Перед гонкой Нико выложил фото с болидом «Астон Мартин» Алонсо.
«Победа Фернандо сегодня, как считаете? Старт с первого ряда, по гоночному темпу он близок к Пересу!» – добавил немец.
Фернандо пересек финишную черту третьим, однако затем лишился подиума из-за десятисекундного штрафа.
«На самом деле хотел, чтобы Фернандо выиграл… Думаю, пора прекращать постить селфи!» – сообщил Росберг после гонки.
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Фото: соцсети Нико Росберга
https://www.youtube.com/watch?v=276SDBDfa6Q&ab_channel=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2